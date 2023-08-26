انتشال جثمان شاب غرق في الرياح العباسي بالغربية
تمكنت قوات الإنقاذ النهري في الغربية بالتعاون مع الأهالي من انتشال جثة شاب في العقد الثالث من العمر لقي مصرعه غرقًا في مياه الرياح العباسي النطاق الفاصل بين مركزي السنطة وزفتى أثناء استحمامه في المياه.
كانت الجهات الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت اشارة من مستشفي العام بوصول شاب يدعى "كريم. ز" مقيم بقرية ميت ميمون جثة هامدة وبتوقيع الكشف الطبي على الجثث بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق».
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وتم وضعهما داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة التي أمرت بتسليمه لذويه لدفنه بمقابر أسرته.
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