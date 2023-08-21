غرق شاب في بحيرة ري زراعية في الوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، مساء الأحد، غرقًا في بحيرة مياه ري زراعية خاصة بمياه بئر زراعي تابع لشركة استثمار زراعي بالوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث، ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

غرق في بركة مياه زراعية تابعة لبئر زراعي

وتبين وفاة محمد رضا أحمد إبراهيم 21 سنة، من عزبة "الدهوس" التابعة لقرية الراشدة غرقا ببركة مياه زراعية تابعة لبئر زراعي لشركة استثمارية بطريق "موط – العوينات" بالقرب من محطة الوقود بالطريق.

جرى تحرير محضر بالواقعة ـ وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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