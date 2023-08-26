السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

عبد الواحد السيد يكشف موعد ومكان معسكر الزمالك استعدادا للموسم الجديد

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

نادي الزمالك ، أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق في  معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

وأضاف عبد الواحد السيد أن الجهاز الفني استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكلية الحربية.

وأوضح مدير الكرة أن اللاعبين سيخضعون لقياسات بدنية وفحوصات طبية قبل بدء فترة الإعداد بيومين.

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أحمد حسام ميدو 

من ناحية أخرى تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن آخر التطورات والأخبار داخل القلعة البيضاء. 

وقال أحمد حسام ميدو عبر صفحته الرسمية على تويتر: “‏جماهير ‎الزمالك العظيمة احذروا حرب اللجان دلوقتِ وقت صعب محتاج تظافر الجميع”. 

وأضاف:"النادي بخير وإن شاء الله قطاع الناشئين مسافر يوم الاثنين  معسكر إلى الإسماعيلية ويوم الثلاثاء مباريات ودية مع ‎الدراويش". 

وقال: “أوسوريو امبارح عقد جلسة مع الكبار وسيتم صرف مرتبه بالكامل يوم الأحد إن شاء الله.. والفريق الأول من يوم ٢٨ يبدأ القياسات البدنية والطبية ومن يوم واحد في الشهر بداية فترة الإعداد”. 

 

ومن ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعافي يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الإصابة. 

وأكد الجهاز الفني، أن اللاعب تعافى من الإصابة وسيشارك في التدريبات مع الفريق فى أول تجمع يوم 1 سبتمبر المقبل.

 

أوسوريو يعقد جلسة مع الجهاز المعاون 

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  جلسة مع جهازه المعاون بعد تعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.

وأكد المدير الفني لجميع أعضاء الجهاز المعاون تمسكه باستمرار هم معه في الفترة المقبلة، ورفضه لفكرة رحيل أي فرد من جهازه المعاون.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع  أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وتلقى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعدًا من اللجنة المسؤولة عن القلعة البيضاء بصرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة خلال أسبوع.

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