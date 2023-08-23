الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الملا يبحث مع وفد ترانس جلوب الكندية أعمالها في البحث والاستكشاف بمصر

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال اللقاء،فيتو

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد شركة ترانس جلوب الكندية برئاسة جورج ماكسويل الرئيس التنفيذي للشركة ، والتي تقوم بأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز كمشغل رئيسى في مناطق امتيازها بالصحراوين الشرقية والغربية.

وشهد اللقاء متابعة خطط عمل الشركة الكندية والأنشطة الحالية للبحث والاستكشاف والحفر والإنتاج في منطقة الامتياز المندمجة غرب غارب وغرب بكر وشمال غرب غارب بالصحراء الشرقية، وجنوب غزالات بالصحراء الغربية.

واستعرض اللقاء النتائج الإيجابية لتكثيف الانشطة وبرامج الحفر بالتعاون بين قطاع البترول والشركة الكندية والذي اسهم في تحقيق زيادة قدرها ٢٥% في الانتاج البترولي من مناطق عمل الشركة الكندية خلال العام المالي الحالي ليصل اجمالي انتاجها الي ٥ر١٢ الف برميل خام يوميًا.

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واشار المهندس طارق الملا خلال اللقاء الى أهمية الاستمرار في تكثيف الأنشطة في مناطق عمل الشركة واستخدام التكنولوجيات الجديدة  التي تدعم تعظيم الاحتياطيات والإنتاج من الحقول القديمة بالصحراء الشرقية والتي لازالت تزخر بالفرص التي تتطلب تكنولوجيات جديدة لاستغلالها، مؤكدًا ان ماتحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة يدعم ثقة المستثمرين والشركاء في مناخ الاستثمار في قطاع البترول ويشجعهم على المزيد من العمل والاستثمار، وأن قطاع البترول يقدم كافة أوجه الدعم للشركاء والشركات العاملة في مصر.

و بحث الجانبان خلال اللقاء  فرص زيادة استثمارات الشركة الكندية خاصة من خلال الاستثمار بمناطق جديدة واعدة او التعاون مع شركاء جدد، علاوة علي بحث اجراء مسح سيزمي لتعظيم فرص زيادة الاحتياطيات والإنتاج.

وأعرب مسئولو الشركة الكندية عن تقديرهم الكامل للدعم والشراكة المتميزة مع قطاع البترول المصرى، مؤكدين أن أصول الشركة في مصر تمثل أهمية كبيرة في المحفظة الاستثمارية للشركة، وأنها تستهدف التوسع وضخ استثمارات جديدة  لها في  مصر بما يتوافق مع استراتيجيتها للنمو.

يُشار الي أن شركة ترانس جلوب تتبع لشركة فالكو انرجي الامريكية للطاقة وتستثمر الي جانب مصر في كل من كندا والجابون وغينيا الاستوائية، وتستهدف التركيز علي القارة الافريقية في اعمالها لتنمية موارد البترول والغاز.

وحضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

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