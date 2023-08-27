جمال عبد الرحيم يكشف تفاصيل رسالة طلال سلمان لـ هيكل في حفل تأبينه

كشف الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير الجمهورية الأسبق، عن نص رسالة الكاتب الصحفي الكبير الراحل طلال سلمان، مؤسس جريدة السفير اللبنانية العريقة، التي أرسلها للكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، أثناء الاحتفال الذي أقامته نقابة الصحفيين لتأبين الكاتب الصحفي الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل في أبريل 2016.

حفل تأبين هيكل

قال فيها: "حضرة الأستاذ يحي قلاش المحترم، نقيب الصحافيين المصرييـن، تحية طيبة مع خالص التمنيات بالنجاح والتوفيق وبعد، يؤسفني إبلاغكم أن نزلة حادة قد ضربتني في صدري فأقعدتني في البيت تحت رقابة طبية، وهكذا فلسوف اضطر مكرها إلى الاعتذار عن عدم المشاركة في احتفالية اليوبيل الماسي لنقابتكم الرائدة، وبالتالي لن أستطيع أن أكون معكم في "يوم مع هيكل".

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أكرر اعتذاري وأسفي، وأرفق هنا الكلمة التي كنت أعددتها للحديث عن صحافي القرن أستاذنا "محمد حسنين هيكل"،

متمنيا لنقابة الصحافيين المصريين استمرار النجاح في خدمة المهنة التي نتشرف بالانتماء إليها، ولكم الصحة والقدرة على حماية حصن الحرية وكرامة المهنة، وعوضنا الله الأستاذ هيكل بمن يكمل مسيرة الصحافة في خدمة الإنسان العربي وحرياته.

يشرفني أن أكون معكم هنا، إلى جانب زملاء كبار، في نقابة الصحافيين في مصر، العريقة بتاريخها، والتي تعاقب على مواقعها القيادية نخبة من أساتذة الصحافة العربية أسعدني زماني فشرفني بالصداقة مع بعضهم وربطتنا رفقة القلم مع جميعهم. ويؤلمني أن نكون هنا للحديث عن أستاذنا صحافي القرن محمد حسنين هيكل وليس معه، وها نحن نلتقي على ذكراك، يا معلم أجيال من حملة القلم لخدمة أوطانهم وأمتهم عبر هذه المهنة التي كبرت بك ومعك واكتسبت موقعها المميز في خدمة شعبها وأمتها بالحقيقة.

وأصدقك القول إننا وزملائي ندخل القاهرة، اليوم، يجللنا الحزن، وقد كنا نصلها مغتبطين بأننا آتون إليك فيها وإلى بلادنا جميعًا فيك، وأنت الصديق الكبير، و"العارفة" كما كان العرب يصفون جامع المعلومات الشاملة عن الناس والأحوال جميعًا.. وكنا نصلها متباهين أو مزهوين بأننا سنجلس معك، فتباشرنا بالأسئلة التي نعرف أنك تعرف أجوبتها ولكنك إنما تدقق معلوماتك معنا وعبرنا... ثم نباشر طرح الأسئلة التي تقلقنا، والتساؤلات التي تفتح الباب للهموم الثقيلة التي تشغل أمتنا في زمن الخيبة وانطفاء هدير الميادين عند عتبة أبواب التغيير وقبيل بزوغ فجر الغد الأفضل.

ولطالما كنت كريمًا معنا، تفتح لنا باب الوقت، فتحول اللقاء إلى جلسة تفيض بالمعلومات والذكريات التي تعزز الاستنتاجات الراهنة، مع استعادة وقائع تاريخية لها انعكاساتها على الواقع خصوصًا وكنت تدعمها باستشهادات تتبدى حديثًا في الثقافة قبل أن ننتبه إلى أنها تشرح بالتراث أحيانًا وبكتب الشهود الموثوقين التي تمدك بالأدلة والبراهين التي تؤكد صحة التحليل أحيانًا أخرى... ففي إعادة قراءة الماضي بوثائقه قبل وقائعه ما يفسر الحاضر وينير بعض الطريق إلى المستقبل.

كنت تقوم إلى مكتبتك الغنية فتأتي بكتب مذكرات لقادة كبار أو بمؤلفات لسياسيين دهاة لعبوا أدوارًا خطيرة في صياغة أو إعادة صياغة خرائط بلادنا غالبًا، وابتدعوا دولها أحيانًا، ورسموا لها الحدود تاركين فيها ألغامًا موقوتة ستتفجر ذات يوم فتتسبب في العديد من الحروب بين الأخوة الذين صاروا رعايا لدول شتى ليس أسهل من استعداء بعضهم ضد الآخر، وتجاوز موجبات الأخوة دفاعًا عن الكيان المبتدع، والذي لم يكن له وجود، قبل قرن مثلًا، ولا هو يستحق إشعال حرب ستحرك الغرائز والأطماع، ارتكازًا إلى تاريخ مزوّر وإلى حدود وهمية رسمها الأجنبي خدمة لمصالحه، ثم جعلتها أنظمة الحكم مقدسة خدمة لأغراضها، وأولها السلطة ولو على دولة ليس لها ماض في التاريخ ولن يكون لها دور في المستقبل، على الأرجح، إلا ضرب الهوية الموحدة والمصالح المشتركة، خدمة للأجنبي بعنوان إسرائيل.

يا صحافي القرننفخر بأننا قد أخذنا عنك، على البعد، بقدر اجتهادنا.

أخذنا عنك كاتبًا بأسلوب مميز، يجمع بين الوقائع ودلالاتها الراهنة، عبر خريطة مفصلة للحدث بأبطاله وموقعه في الصراع، كما الدولي بانعكاساته المباشرة على الواقع العربي، وصولًا إلى الاستنتاجات باحتمالاتها المختلفة.

وأخذنا عنك عبر إعادتك كتابة تاريخ مرحلة خطيرة من مراحل بحث العرب، بدولهم المختلفة، عما يؤكد فيهم هويتهم الجامعة ومصالحهم المشتركة التي تتجاوز الحدود التي أقامها غالبًا الأجنبي، وفق أغراضه، بغض النظر عن وقائع التاريخ وثوابت الجغرافيا.

ولست أبالغ إن أنا اعتبرت أنك قد زودتنا، والأجيال الآتية، بكتب مرجعية تعيد توضيح ما طمس من وقائع صنعت بعض ماضينا القريب وتركت ظلالها على ما قدم إلينا في حاضرنا على أنها وقائع لا يقربها الشك، لا سيما ما يتصل بالصراع العربي – الإسرائيلي والحروب المبتورة قبل بلوغها غاياتها الوطنية والقومية برغم اغتسالها بدماء الشهداء.

أيها الأستاذ الذي سيحتل موقعه المرجعي في تاريخ الصحافة، بل السياسة العربية، داخل مصر وخارجها: لقد غادرتنا من دون أن تغيب عنا. فأنت باقٍ أمامنا كمثل أعلى للصحافي العربي الذي قدم صورة مشرقة عن الكاتب ـ المؤرخ ـ المحلل ـ المستعين بثقافته الواسعة، قراءة ومشاهدات، محاورات مع الكبار من موقع الباحث عن الحقيقة، والعامل لتوسيع دائرة المعرفة بالأحداث المحورية، بدلالاتها وتداعياتها، بصانعيها وأغراضها، قبل طرح الاستنتاجات والتحذير مما ينبغي الحذر منه في الحاضر والمستقبل.

ولقد تركت الصحافة كمهنة مُكرهًا، ولكنك احتللت الموقع الذي يليق بك كداعية للقضايا المحقة لأمتك، وكمؤرخ لحقبة لعلها الأخطر في تاريخ هذه المنطقة العربية فأبدعت مكتبة ممتازة تحفل بما خفي أو أُخفي عن أهل الأرض، بالتآمر أو بالاستهانة بهم.. وليس ما نعيشه الآن من حروب الإخوة واقتتال الأهل وافتراق الطرق بين من يفترض أن تجمعهم الهوية الواحدة والمصالح المشتركة وحلم الغد الأفضل المهدد دائمًا بالتحول إلى كابوس إلا نتيجة لعجز الأنظمة عن مواجهة التحديات المفروضة وأخطرها تمتين الوحدة الداخلية وتعزيز رابطة الأخوة بين العرب في مختلف ديارهم لمواجهة العدو الإسرائيلي المعزز بالدعم الدولي المفتوح بعنوانه الأمريكي.

أيها الأستاذ الذي ارتفع بمهنة الصحافة إلى الذروة ثم وظف كفاءته في إعادة كتابة صفحات مميزة من تاريخنا الحديث:

أيها الشاهد على الخسارة في فلسطين، وعلى انتصار الإرادة على العدوان الثلاثي، وعلى الاقتراب من الحلم في تحقيق الوحدة العربية، وعلى الهزيمة بسبب الغفلة وعدم المعرفة الدقيقة بقدرات العدو وقوى الدعم الدولي التي تسانده، قبل إقامة الكيان الصهيوني ثم في توطيد الحمايات لهذا الكيان وتعزيز قدراته لتكون أعظم مما يملكه العرب مجتمعين.. هذا إذا اجتمعوا.

تحية لك وقد غادرتنا من دون أن نغادرك.. أيها المثل الأعلى للصحافي العربي بمعارفك وثقافتك وحصيلة تجاربك ومحاوراتك التي تجاوزت السياسيين إلى المفكرين الكبار الذين استضفت في دار الأهرام حيث التقوا الكبار الذين احتضنت ووفرت المنبر لإبداعهم، وبينهم الأساتذة توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ولويس عوض وصلاح عبد الصبور والحسين فوزي وكثير لا يتسع لذكرهم المجال المتاح".

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