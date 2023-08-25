الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ شمال سيناء يكشف آخر تطورات تعويضات أهالي ميناء العريش

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فيتو

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه خلال أيام سيصدر تقرير خبراء هيئة المساحة وسيتم وضع آلية لتعويض أهالي حي ميناء العريش بناءً على التقديرات الجديدة بالنسبة للمساكن التي عاينتها اللجنة وهي نصف المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة بمنطقه الميناء.
 

محافظ شمال سيناء: خلال أيام سيصدر خبراء هيئة المساحة لوضع آلية لصرف تعويضات ميناء العريش 

وأضاف المحافظ، أن تقديرات أسعار الأراضي بمنطقة الميناء فقد وضعتها هيئة الخدمات الحكومية وتعويض الأرض يتم بنظام إما أرض مقابل أرض وإما تعويض مالي بناءً على تقسيم تم عمله حسب كون الأرض مسجلة أو غير مسجلة بالشهر العقاري وإما تقسيم محافظة وخلافة وتم تقدير قيمة المتر بناء على هذه التقسيمات.

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وتابع: "لا تميز بين شخص وآخر في موضوع التعويضات ونسعى وبكل قوة لإقرار مبدأ العدالة والمساواة بين جميع مراحل إخلاء منطقة الميناء".

 

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من ثلثي الطلبات المقدمة لتعديل رخص البناء لسكان منطقة الميناء ويبقى على المواطن سرعة إنهاء الرسم الهندسي للموقع الجديد المراد البناء عليه بالأبعاد الجديدة  والمساحات الجديدة سواء كانت الأرض بتقسيمات المحافظة أو أي أرض أخرى وبمجرد موافقة الإدارة الهندسية ومجلس المدينة يتم إنهاء إجراءات تعديل الرخصة. 

 

وأوضح أن هناك 6 عمارات تم الانتهاء منهم تمامًا بالنسبة لسكان حي الميناء وسيتم إنشاء 6 عمارات جديدة بإجمالي 230 وحدة سكنية جديدة بالمنطقة والأولوية فيها لسكان منطقة الميناء ولكل المواطنين كما أن شمال سيناء الأولوية الأولى في التعيينات بميناء العريش لأبناء حي الميناء وأبناء سيناء بشكل عام.

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