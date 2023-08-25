لايبزيج يكتسح شتوتجارت 5-1 في الدوري الألماني

الدوري الالماني، قلب لايبزيج تأخره أمام شتوتجارت بالخسارة بهدف في الشوط الأول، للفوز بخمسة أهداف مقابل هدف بالبوندسيلجا.

وافتتح شتوتجارت أهداف المباراة في الدقيقة 35 عن طريق سيرهو جيراسي، وفي الشوط الثاني أحرز لايبزيح 5 أهداف عن طريق بنيامين هنريكس بالدقيقة 51، وداني أولمو بالدقيقة 63، ولويس أوبيندا بالدقيقة 66 وكامبل بالدقيقة 74 وتشافي سيمونز بالدقيقة 76.

وكان نادي شتوتجارت الألماني، أعلن تمديد تعاقده مع الياباني الدولي هيروكي إيتو، حتى يونيو 2027.



وكان إيتو قد انضم إلى شتوتجارت، قادمًا من فريق الدرجة الثانية الياباني جوبيلو ايواتا، في صيف عام 2021.

وانضم إيتو للمنتخب الياباني للمرة الأولى في يونيو 2022، وخاض 10 مباريات مع المنتخب حتى الآن.

وقال إيتو "عندما جئت إلى شتوتجارت قادما من دوري الدرجة الثانية الياباني في 2021، لم أكن أتوقع خوض هذا العدد الكبير من المباريات أو الانضمام لمنتخب اليابان خلال عام واحد".

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وتابع "سأواصل العمل الجاد وتقديم 100% مما لدي، والكفاح على أرض الملعب".

من جانبه، أوضح فابيان فولجيموث مدير الكرة بنادي شتوتجارت "هيروكي حقق تطورات استثنائية في شتوتجارت في الأعوام الأخيرة، ويعد من العناصر الأساسية في فلسفتنا الرياضية".

وكانت تقارير صحفية كشفت أن الإنجليزي هاري كين، انتهك لوائح الدوري الألماني بعد انضمامه لبايرن ميونخ قادما من توتنهام هوتسبير في صفقة قياسية.

وبلغت قيمة انتقال كين إلى بايرن 110 ملايين يورو، شاملة الحوافز الإضافية، ليصبح الأغلى في تاريخ النادي والبوندسليجا.

وبدأ كين أساسيا مع البايرن يوم الجمعة الماضي في مباراة الفريق الافتتاحية بالبوندسليجا ضد فيردر بريمن، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، أسهما في الفوز برباعية دون رد.

انتهاك إحدى القواعد في البوندسليجا



وأشارت صحيفة "بيلد" كشفت عن مفاجأة في الساعات الماضية تتعلق بانتهاك الوافد الجديد لإحدى القواعد في البوندسليجا بارتدائه خاتم زواج في يده اليسرى.

ويقول حكم البوندسليجا السابق، ثورستن كينهوفر: "وفقا للقاعدة الرابعة من لوائح البوندسليجا الخاصة بالمباريات، فإنه يحظر ارتداء المجوهرات، سواء كانت قلادة أو سوارا أو أقراط أو حتى خاتم الزواج، ويسري الأمر أيضا حتى إن وضع لاصق على تلك الأشياء".

وأشار إلى ملاحظة طاقم التحكيم لذلك قبل بدء المباراة، لكن تم التغاضي عن ذلك على ما يبدو، خاصة أن اللاعب نفسه وضع لاصقا يخفي الخاتم.

واعتاد الدولي الإنجليزي ارتداء خاتم الزواج في الدوري الإنجليزي دون مشاكل، حيث لا تقوم الرابطة بحظره هناك، وهو ما يختلف الحال عليه في البوندسليجا.

علق هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، بعد فوز فريقه على نظيره فيردر بريمن برباعية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليجا.

هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ



وقال النجم الدولي الإنجليزي في تصريحات صحيفة: كانت مباراة صعبة بالتأكيد، بدأنا جيدًا بالهدف في الدقائق الأولى ثم نجحنا في إحراز ثلاثة أهداف بعد ذلك.

وواصل: أعتقد أنه كان هناك بعض التوتر قبل المباراة، المحيط الجديد بالنسبة لي مثير للغاية للبدء في الموسم مع فريقي الجديد ونادٍ كبير مثل بايرن ميونيخ، لذلك بالتأكيد كان هناك بعض التوتر، ولكن كما هو الحال دائمًا عندما أذهب إلى الملعب، ولحسن الحظ تمكنا من الحصول على نتيجة جيدة وتمكنت من اللعب بشكل جيد وإحراز هدف.

واختتم كين تصريحاته قائلًا: “إذا أردنا أن نكون فريقًا تنافسيًّا هذا الموسم في جميع البطولات فإن الكرات الثابتة سوف تشكل جانب كبير من الفوز بجميع البطولات هذا الموسم”.