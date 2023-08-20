الأحد 20 أغسطس 2023
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رياضة

عمر مرموش على مقاعد بدلاء فرانكفورت أمام دارمشتات في الدوري الألماني

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

أعلن أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره دارمشتات في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري الألماني الممتاز.

تشكيل فرانكفورت أمام دارمشتات

ويتواجد عمر مرموش نجم المنتخب الوطني وجناح فرانكفورت على مقاعد بدلاء فريقه، وجاء التشكيل كالتالي:

لا يتوفر وصف.
تشكيل فرانفكورت، فيتو 

 

وكان النجم المصري عمر مرموش، قاد فريقه الجديد آينتراخت فرانكفورت بسباعية نظيفة علي حساب لوكوموتيف لايبزيج في المباراة التي أقيمت على ملعب فريق لوكوموتيف في دور 64 من بطولة كأس ألمانيا.

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أهداف مباراة آينتراخت فرانكفورت ولوكوموتيف لايبزيج 

أحرز كولوماني الهدف الأول في الدقيقة 37 وأضاف الهدف الثاني 58 ماريو جوتزه وأحرز الثالث عن طريق مرموش في الدقيقة 66 وأضاف الرابع ايمبيبي في الدقيقة 73 ثم ضاعف النتيجة جيسك في الدقيقة 76 وعزز نفس اللاعب النتيجة بسداسية في الدقيقة 87 وفي الدقيقة 91 أضاف ايمبيبي الهدف السابع.

 

لايبزيج يفوز بالسوبر الألماني علي حساب بايرن ميونخ 

ومن ناحية أخرى حقق فريق لايبزيج الفوز بثلاثية نظيفة على حساب بايرن ميونخ في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي السوبر الألماني، وأقيمت على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري ليتوج لايبزيج بلقب كأس السوبر أولى بطولات الموسم في ألمانيا. 

 

استطاع لايبزيج منذ البداية فرض سيطرته على المباراة وخطف هدفا في الدقيقة 3 عن طريق الإسباني داني أولمو، وضاعف اللاعب النتيجة في الدقيقة 44 من تمريرة تيمو فيرنر، وفي شوط المباراة قتل أولمو اللقاء بالهاتريك في الدقيقة 68 من علامة الجزاء ليفوز لايبزيج بثلاثة أهداف دون رد.

 

تشكيل بايرن ميونخ 

حراسة المرمى: أولريتش 

خط الدفاع: دي ليخت، أوباميكانو، بافارد، ديفيس 

خط الوسط: كيميتش، لايمر، موسيالا 

خط الهجوم: جنابري، ساني، تيل 

تشكيل لايبزيج 

حراسة المرمى: بلاسفيتش 

خط الدفاع: سيماكان، اوبران، هينريش، روم.

خط الوسط: كمبل، شلاجر، أولمو، سيمونس 

خط الهجوم: أوبندا، فيرنر

 

 

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