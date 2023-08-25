الجمعة 25 أغسطس 2023
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اقتصاد

مواصفات وأسعار أول سيارة عائلة شيري تيجو 8 المجمعة محليا

شيري تيجو 8 المجمعة
شيري تيجو 8 المجمعة محليا، فيتو

يجري الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري، العديد من الاستعدادات لطرح أولى سيارات شيري تيجو 8 المجمعة محليًّا، نهاية شهر أغسطس الجاري، داخل السوق المحلي ويتم إعلان أسعارها بشكل رسمي خلال الأيام القادمة فور توفيرها في المعارض من قبل الوكيل المحلي.

 

شيري تيجو 8 تتوفر بمحرك 1500 سي سي تيربو

وتعد سيارات شيري تيجو 8، يتم تصنيعها في مصر، حيث ستظهر أول نسخة مصنعة محليًّا قبل نهاية أغسطس الجاري، كما تتوفر السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو يطلق 145 حصانًا بالإضافة إلى 210 نيوتن متر من عزم الدوران، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. 

 

كما تتمتع السيارة بطول يصل إلى 4.7 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.7 متر مع قاعدة عجلات تزيد عن 2.7 متر وارتفاع عن الأرض بواقع 20 سم.

شيري تيجو 8 تتميز بالعديد من وسائل الأمان
 

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وزودت السيارة بالعديد من وسائل الأمان التي تتنوع بين الإيرباج بعدد 4 ايرباج بالإضافة إلى الفرامل القوية ABS وEBD ومساعد الكبح بالإضافة إلى وسائل أمان تشمل تقنيات مساعدة صعود الطرق والطرق المنحدرة بالاضافة الي مراقبة الضغط في إطارات السيارة والكاميرا 360 درجة وحساسات الركن في الجزء الخلفي من السيارة وإيموبيليزر.

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