الجمعة 25 أغسطس 2023
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خارج الحدود

إعلان حالة الطوارئ، حريق ضخم في مصفاة نفط بأمريكا ومخاوف من تسرب كيميائي (فيديو) 

حريق مصفاة نفط، فيتو
حريق مصفاة نفط، فيتو

اندلع حريق اليوم الجمعة، في مصفاة نفط في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في ولاية لويزيانا، الأمر الذي استدعى السلطات في هذه الولاية إلى إعلان حالة الطوارئ وإخلاء المنطقة المحيطة بالحريق.


حريق في مصفاة نفط بأمريكا 

وذكرت السلطات في ولاية لويزيانا الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها أخلت المنطقة المحيطة بالحريق تحسبا لحدوث تسرب كيميائي.

وأكدت السلطات في بيانها، أن الحريق نشب في مصفاة ماراثون بتروليوم بمدينة حاريفيل الأمريكية بولاية لويزيانا، كما أوصت السكان بمغادرة المنطقة.

ومن جانبها قامت السلطات الأمريكية في الولاية باستدعاء أطقم الطوارئ للعمل على إخماد الحريق، كما تم إجلاء السكان الذين يعيشون على مسافة ثلاثة كيلومترات، كإجراء احترازي لوجود تسرب للمواد الكيميائية.

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واعترفت السلطات في ولاية لويزيانا بأن الحريق "مثير للقلق". ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي أبريل الماضي وقع حادث آخر في أمريكا، وذلك بعدما أعلنت الشرطة في ولاية كونيتيكت عن نشوب حريق إثر حادث انقلاب صهريج في طريق للسيارات.

وقالت الشرطة في البيان الصادر عنها آنذاك إن الحادث وقع على جسر "غولد ستار" بالقرب من مدينة غروتون، مؤكدة أنه تم إغلاق الجسر، مطالبة السكان والمسافرين بتجنب الاقتراب من مكان الحادث واختيار طرق أخرى للمرور.

وأوضحت الشرطة في بيانها، أن الحريق طال بعض المباني الواقعة تحت الجسر، وأن هناك إصابات، لكن عددها الدقيق لا يزال مجهولا.

وفي السياق  تم إغلاق قاعدة "كوانتيكو" للمشاة البحرية المارينز في شمال فيرجينيا الاشتباه في وقوع حادث إطلاق نار.

حمل السلاح في أمريكا

وتتوالى حوادث إطلاق النار في أمريكا، على نحو شبه منتظم، فلا تكاد تمر أشهر دون وقوع حادث مأساوي يسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في حين ينقسم الأمريكيون بشدة حيال الطريقة الأنسب لمكافحة عنف الأسلحة.

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