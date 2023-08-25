الجمعة 25 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أمريكا تبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة إف-16

F-16، فيتو
F-16، فيتو

وافقت الولايات المتحدة على البدء في تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16.

وأوضحت وكالة فرنس برس، نقلا عن وزارة الدفاع الأمريكية أن التدريب سيبدأ في سبتمبر المقبل.

وفي السياق، قال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال بات رايدر: إن "هؤلاء الطيارين سيتلقون تدريبا على اللغة الإنجليزية" في تكساس في سبتمبر قبل أن "يشاركوا في تدريب على قيادة" هذه الطائرات في أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة، في الشهر التالي.

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التدريب يستغرق من 5 إلى 8 أشهر

 ومن المتوقع أن يستغرق التدريب من 5 إلى 8 أشهر، اعتمادا على مهاراتهم الحالية.

وأكد بات رايدر أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على اللغة الإنجليزية قبل أن يبدأوا التدرب على قيادة المقاتلات هو أمر ضروري؛ "نظرا للتعقيدات وللمصطلحات الإنجليزية المطلوبة لقيادة هذه الطائرات"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستجري هذا التدريب لأنه يستحيل على الدنمارك وهولندا إدارة كل عمليات إعداد الطيارين الأوكرانيين.

تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16" الأمريكية

يشار إلى أن عددا من الدول الأوروبية (النروج والدنمارك وهولندا) قد أعلنت عن نيتها تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16" الأمريكية الصنع بعد إتمام تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدامها.

وعلى الرغم من ذلك، أشار رايدر إلى أن أوكرانيا لا تمتلك في الوقت الحالي البنية التحتية الضرورية لاستضافة مقاتلات "إف 16" الأمريكية.

التدريب الأمريكي للطيارين الأوكرانيين

من ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تحدث، أمس الخميس، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن التدريب الأمريكي للطيارين الأوكرانيين.

من جانبه، أشار عضو مجلس "الدوما" الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شيرميت بوقت سابق إلى أن حصول كييف على مقاتلات "إف-16"، لن يؤثر في سير العملية العسكرية الروسية الخاصة المستمرة في أوكرانيا حتى تحقيق كافة أهدافها.

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