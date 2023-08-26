السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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اقتصاد

أكثر السيارات التي تم تخصيصها في مبادرة الإحلال خلال أغسطس

سيارات اودي
سيارات اودي

كشفت  مبادرة إحلال السيارات، عن أكثر السيارات التي تم تخصيصها منذ بدء مبادرة الإحلال وفق أرقام أغسطس  وكانت السيارات الصينية في المركز الاول من BYD الي شيري ثم هيونداي بسبب زيادة المستهلكين علي شراء السيارات.

رصد لاكثر السيارات التى تم تخصيصها فى مباردرة الاحلال 

ونرصد في التقرير التالي أكثر السيارات التي تم تخصيصها منذ بدء مبادرة الإحلال في أغسطس كالتالي:-

BYD F3 بعدد 8160 سيارة.
شيري تيجو 3 بعدد 3105 سيارة.
شيري أريزو 5 بعدد 2200 سيارة.
هيونداي النترا HD بعدد 1429 سيارة.
هيونداي أكسنت RB بعدد 878 سيارة. 
 

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سيارات، فيتو 

 

 تفاصيل خاصة بالمواصفات المبدئية

وعن تفاصيل خاصة بالمواصفات المبدئية على طلبات المتقدمين للمبادرة بنظام التقسيط، اوضحت مبادرة احلال السيارات عن الموافقات التي ارتفعت من قبل شركات السيارات خلال أغسطس الجاري وهي في النهاية تعتمد على حجم الطاقة الانتاجية للشركات بالاضافة الي أولوية الموافقة على التخصيص حسب تاريخ التقديم على الموقع وتاريخ الموافقة البنكية على الطلب ومدى توفر السيارات وألوانها وفئاتها المطلوبة. 



تعرفوا على موقف شركات السيارات في الاحلال من الطلبات
 

وهنا يمكن التعرف على موقف الطلبات من قبل شركات السيارات الملاكي والتاكسي في مبادرة الإحلال سواء الطلبات في انتظار الموافقة المبدئية من شركات السيارات أو السيارات التي تم تخصيصها منذ بدء المبادرة. 

الطلبات في انتظار الموافقة المبدئية من شركات السيارات وفق السيارات الأعلى طلبًا:


شيري تيجو 3 بعدد 2951 طلب.
هيونداي النترا HD بعدد 1973 طلب.
هيونداي أكسنت RB بعدد 1676 طلب.
شيري أريزو 5 بعدد 974 طلب. 
BYD F3 بعدد 927 طلب.

 

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أكثر السيارات احلال السيارات BYD F3 الطاقة الإنتاجية السيارات الصينية

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