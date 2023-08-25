الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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اقتصاد

هل يقدم بنك القاهرة خدمة شراء أذون الخزانة؟

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة حول إمكانية شراء أذون خزانة من البنك، ومدى تقديم بنك القاهرة لهذه الخدمة.


في السياق ذاته أكد بنك القاهرة أنه يقوم بتقديم مختلف الخدمات لعملائه، ومنها شراء أذون الخزانة وفقا لطلباتهم لأن بنك القاهرة من المتعاملين الرئيسيين لعمليات الاكتتاب فى أذون الخزانة.

 

طلبات الاكتتاب في بنك القاهرة 

واضاف بنك القاهرة انه يتلقى طلبات الاكتتاب من البنوك الأخرى (غير المتعاملون الرئيسيون) للشراء لصالحهم أو نيابة عن عملائهم.


واوضح ان عملية الشراء تتضمن "تقديم طلب نموذج الاكتتاب فى أذون الخزانة من خلال فروع البنك، ويتم الاكتتاب بمبلغ 25 ألف جم ومضاعفاتها  والتأكد بأن رصيد الحساب يكفي ويجمـد المبلغ حتى تاريخ التسوية".

 

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عملية تمويل قرض بنك القاهرة 

ومن جانب اخر حدد بنك القاهرة عددًا من المستندات لإتمام عملية التمويل في القرض الشخصي للعملاء الراغبين في الحصول على القرض.

 

مستندات القرض الشخصي في بنك القاهرة

وتضم قائمة الأوراق والمستندات اللازمة لطلب القرض الشخصي في بنك القاهرة ما يلي: 

 

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل الشخصي

1- بطاقة الرقم القومي، بحيث تكون البطاقة سارية، ويكون مثبت بها الوظيفة.


2-شهادة خاصة بمفردات المرتب.


3- فاتورة غاز أو كهرباء أو تليفون حديثة، لإثبات مكان السكن.

 

شروط قرض بنك القاهرة للموظفين

فيما وضع بنك القاهرة عدد من الشروط لصرف القرض الشخصي للعملاء وهي كالتالي:

 

يجب ألا يقل عمر المتقدم لطلب القرن الشخصي عن سن الـ 21 عامًا.


أن يكون الحد الأدنى من الدخل الشهري للفرد 300 جنيه شهريًا.


الحد الأقصى للتمويل هو مبلغ 350 ألف جنيه، على أن تكون فترة السداد تتراوح بين 6 أشهر إلى 84 شهرًا.


الشروط التي يجب توافرها في موظفي القطاع الخاص

لا يتم تقديم القرض للأفراد الذين يقل عمرهم عن 21 عامًا.


الحد الاقصى للتمويل الشخصي هو 750 ألف جنيه، على أن يتم السداد على فترة تتراوح بين 6 أشهر والـ 84 شهرًا.


يجب ألا يقل الدخل الشهري للفرد عن ألف جنيه شهريًّا.

 

إدارة متخصصة في بنك القاهرة 

ومن جانب آخر افتتح بنك القاهرة إدارته المركزية الجديدة والمتخصصة في مجال التمويل العقاري والتابعة للبنك التي تضم كافة الأقسام والإدارات المعنية بعملية التمويل العقاري تحت سقف واحد، وذلك بحضور كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، ولفيف من مسؤولي بنك القاهرة ومسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تأتي تلك الخطوة في إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم الخدمة لعملاء البنك بأقل وأسرع الإجراءات.

 

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