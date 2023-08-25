الجمعة 25 أغسطس 2023
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خارج الحدود

إنارة مبنى وزارة الخارجية احتفالا بالذكرى الـ 80 على تأسيس العلاقات مع روسيا (فيديو وصور)

إنارة مبنى وزارة
إنارة مبنى وزارة الخارجية، فيتو

تم إنارة مبنى وزارة الخارجية، وذلك احتفالا بالذكرى الـ 80 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر. 


الاحتفال بالذكرى الـ80 على تأسيس العلاقات بين مصر وروسيا 


وفي وقت سابق هنأت السفارة الروسية في مصر أصدقاءها المصريين بمناسبة الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي يتم الاحتفال بها في 26 أغسطس المقبل. 

إنارة مبنى وزارة الخارجية، فيتو 


وقالت السفارة الروسية في بيانها: "إنه بدأ تاريخ إضفاء الطابع الرسمي على تفاعلنا في فبراير 1943 عندما دعا سفير مصر في لندن نشأت باشا الممثل المفوض للاتحاد السوفياتي في بريطانيا إيفان مايسكي لتناول الإفطار في مقر إقامته وعرض عليه إطلاق العمل على إمكانية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

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إنارة مبنى وزارة الخارجية، فيتو 


وتابعت السفارة الروسية في بيانها: "إنه منذ ذلك الحين مضى شعبي روسيا ومصر جنبا إلى جنب الطريق الطويل نحو الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتغلب الطرفان على العديد من الصعوبات التي ساهمت في المزيد من التقارب بيننا".

وأضافت السفارة الروسية في بيانها: "نقوم بعضنا مع البعض بتنفيذ المشاريع الضخمة واسعة النطاق مثل بناء محطة الضبعة النووية التي ستصبح قريبا رمزا لمتانة الصداقة الروسية المصرية مثلما أصبح السد العالي في أسوان من الزمان".

إنارة مبنى وزارة الخارجية، فيتو 


وتضمن بيان السفارة الروسية:"نحن مقتنعون بأن علاقاتنا لا تزال تتمتع بمقدرة كبيرة للغاية، والتي سنكون قادرين على تحقيقها وزيادتها من خلال العمل المشترك. نتمنى لأصدقائنا بدوام الصحة والسعادة والازدهار".

وتتعاون موسكو والقاهرة بشكل فعال في مجال السياسة الخارجية وعلى المنصات الدولية، مما يساعد على حل الأزمات المختلفة وتعزيز الاستقرار في العالم، إن تعاوننا الثقافي والإنساني والديني يستحق أعلى الدرجات.

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