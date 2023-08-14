عمر عبد العزيز يوجه رسالة قوية لـ محمد هنيدي وأحمد حلمي ومكي (فيديو)

وجه المخرج عمر عبد العزيز، عدة رسائل قوية لكل من أحمد حلمي ومحمد هنيدي ومحمد سعد وأحمد مكي، معلنا رغبته في العمل مع محمد صبحي.

إمكانيات الكوميديان

وقال المخرج عمر عبد العزيز: "الكوميديا لا تعتمد على الموهبة فقط وإنما هناك إمكانيات وتكوين جسدي يجب أن يتمتع بهما الكوميديان".

هوية محمد صبحي

ولفت خلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: "لدي رغبة في العمل مع الفنان محمد صبحي لأنه ممثل يمتلك هم الفنان".

Advertisements



مشكلة محمد هنيدي وأحمد حلمي

وأشار: "محمد هنيدي كبر في السن، الله يكون في عونه، وحاليا لا يستطيع أن يؤدي دور الأب ولا الابن، وبالتالي عليه أن يفكر في موضوعات خارج الصندوق تصلح لسنه، وكذلك أحمد حلمي رغم ذكائه وانتقائه موضوعاته بشدة، لكن نصحيتي له أن يختار موضوعات غريبة ويخرج عن جو العائلة".

معاناة حسن يوسف وقوة رشدي أباظة

أوضح: "الفنان حسن يوسف كان يواجه مشكلة بعد تقدمه في العمر خاصة أنه كان يوظف في السينما من منطلق أنه الولد الشقي، وهذا ما كان يصعب عليه أن يتم تصديقه كأب، ولا يمكن تصديقه كطالب جامعي، عكس رشدي أباظة لما عمل الرجل التاني كان 32 سنة وصدقت إنه رجل في 55 سنة، وهذا يعود للتكوين الجسدي".

نصيحة لـ أحمد مكي

ونصح الفنان أحمد مكي بالخروج من شخصية “الكبير أوي” والتغيير من الشخصيات، بعيدا عن قضاء 8 سنوات من عمره في شخصية، معقبًا: "النمطية ليست أمرا لطيفا في الكوميديا".

محمد سعد محتاج حد يفكر له

ووجه نصيحة للفنان محمد سعد، قائلا: "ممثل كويس بس يسيب حد يفكر له ومش عيب، المصيبة في بعض الأجيال انهم بيفكروا في السيناريو والفكرة والإخراج وعايزين ينتجوا ويكسبوا كمان".