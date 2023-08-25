موعد إطلاق حفل المنشد الديني ياسين التهامي بمهرجان القلعة

يُحيي المنشد الديني الكبير ياسين التهامي حفلا ضخما ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء للدورة الـ31 للعام الحالي والتي بدأت أولى حفلاتها اليوم الجمعة.

المنشد ياسين التهامي

تأتي حفل ياسين التهامي يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم الشيخ ياسين التهامي، على مسرح محكى القلعة أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، التي دائمًا مع يتفاعل معها الجمهور في أجواء روحانية… ويشاركه بالحفل المنشد أحمد العمري.

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الأسعار الجديدة لتذاكر حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وبدأت فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هذا العام فى الثامنة من مساء الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري، وتتواصل على مدار 14 يوما متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر.

وعدلت دار الأوبرا المصرية أسعار تذاكر دخول حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء لليوم الواحد، ليصبح 60 جنيها بدلا من 20 جنيها، ويتم حجز التذاكر من شباك تذاكر القلعة يوميا قبل مواعيد الحفل، على أن يبدأ الحفل الأول فى الساعة الثامنة مساء والثانى فى العاشرة مساء.

الفنانون المشاركون فى مهرجان القلعة

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بــ مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 31 يشمل عروضا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى.

بالإضافة إلى غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.