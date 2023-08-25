الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

موعد إطلاق حفل المنشد الديني ياسين التهامي بمهرجان القلعة

ياسين التهامي، فيتو
ياسين التهامي، فيتو

يُحيي المنشد الديني الكبير ياسين التهامي حفلا ضخما ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء للدورة الـ31 للعام الحالي والتي بدأت أولى حفلاتها اليوم الجمعة.

المنشد ياسين التهامي

تأتي حفل ياسين التهامي يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم الشيخ ياسين التهامي، على مسرح محكى القلعة  أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية، التي دائمًا مع يتفاعل معها الجمهور في أجواء روحانية… ويشاركه بالحفل المنشد أحمد العمري.

 

Advertisements

 

 

الأسعار الجديدة لتذاكر حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وبدأت فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هذا العام فى الثامنة من مساء الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري، وتتواصل على مدار 14 يوما متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر.

وعدلت دار الأوبرا المصرية أسعار تذاكر دخول حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء لليوم الواحد، ليصبح 60 جنيها بدلا من 20 جنيها، ويتم حجز التذاكر من شباك تذاكر القلعة يوميا قبل مواعيد الحفل، على أن يبدأ الحفل الأول فى الساعة الثامنة مساء والثانى فى العاشرة مساء. 

 

الفنانون المشاركون فى مهرجان القلعة

 

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بــ مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 31 يشمل عروضا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى.

 

بالإضافة إلى غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

 

 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القلعة للموسيقى والغناء القلعة للموسيقى الشيخ ياسين التهامي المايسترو محمد الموجي القاهرة السيمفوني الفنان محمد محسن المنشد ياسين التهامي

مواد متعلقة

مسرح محكى القلعة "كامل العدد" قبل ساعة من انطلاق أولى ليالي المهرجان (صور)

نجوم الغناء المصري والعربي حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة في مهرجان القلعة

الأكثر قراءة

أغلى علبة بـ1950 جنيهًا في المناطق الشعبية، قائمة أسعار حلوي المولد النبوي 2023

تصعيد خطير من لاعبات منتخب إسبانيا لكرة القدم ضد رئيس الاتحاد بسبب قبلة التتويج

النصر السعودي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى ريفر بليت الأرجنتيني

بعد استبعادهم من معسكر تركيا، هل يستغني بيراميدز عن هذا الثلاثي؟

حسين لبيب يوجه رسالة لفريق يد الزمالك بعد التأهل لنهائي البطولة العربية

الفيدرالي الأمريكي: التضخم لا يزال مرتفعا ورفع أسعار الفائدة مرة أخرى وارد

نظر دعوى بطلان عمومية النادى الأهلي الأخيرة غدا

الجنيه ينجح في تكبيل حركة سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي

Advertisements

منوعات

المزيد

انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فاخرة في بريطانيا

120 سبيكة ذهبية، تسليم كنز من سويسرا للصليب الأحمر

9.5 طن كوكايين، تفاصيل أكبر عملية تهريب مخدرات في إسبانيا

دراسة جديدة تكشف عن سر تقلص أعداد الفراشات في أوروبا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 25/8/2023

الجنيه ينجح في تكبيل حركة سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي

الأوراق المطلوبة لقيد المحامين في الجدول الابتدائي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قنبلة زجاجة الخمر، أسرار عملية تفجير طائرة قائد فاجنر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم مرة وردت كلمة الحظ في القرآن الكريم ومن هو صاحب الحظ العظيم

تفسير رؤية زواج الأم في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

58 دعاء من القرآن الكريم نافعة للمسلم في كل شيء

المزيد
الجريدة الرسمية