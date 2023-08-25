الجمعة 25 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد إمام يتسسب في إغلاق الشارع بسبب تدافع الجمهور عليه أثناء تصويره فيلم الأستاذ

كواليس تصوير فيلم
كواليس تصوير فيلم الإستاذ، فيتو 

تسبب الفنان محمد إمام في أزمة مرورية  بأحد الشوارع  بسبب زحام الجماهير لالتقاط الصور التذكارية برفقته، أثناء تصويره فيلمه الجديد “الأستاذ”  المقرر عرضه  خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

كواليس تصوير فيلم الإستاذ، فيتو 

وفي سياق آخر، قرر المخرج شريف عرفة تغيير اسم فيلم “ الأستاذ ” للنجم محمد إمام نظرًا لوجود فيلم تليفزيوني كوميدي تم إنتاجه عام 1990 يحمل نفس الاسم، والذي كان من بطولة أحمد بدير وفؤاد خليل وشيرين سيف النصر 

 

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وكشف مصدر من داخل الفيلم أنه لم يتم الاستقرار على اسم الفيلم حتى الآن، بالرغم من أنه جار تصوير مشاهده بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة 

 

ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: محمد إمام، بيومي فؤاد، باسم سمرة، وحجاج عبد العظيم  ويزو، وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت. 

كواليس تصوير فيلم الإستاذ، فيتو 

الاستعداد لجزء ثان من فيلم عمهم

ومن جانب آخر كشفت الشركة المنتجة عن بدء التحضيرات لطرح جزء جديد ثانٍ لفيلم اللايت كوميدي والأكشن «عمهم» الذي يقوم ببطولته الفنان محمد عادل امام. 

 

وكان  نشر الفنان محمد إمام، منشور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "الحمد لله فيلم عمهم بقى من أعلى إيرادات السينما في مصر والسعودية  وفقًا لموسوعة ويكيبيديا العالمية". 

وأضاف: "وأغنية الفيلم ايه اليوم الحلو ده من أنجح أغاني سنة 2022 حسب منصة أنغامي  شكرًا ليكم جميعًا، اللي جاي مفاجأة إن شاء الله".


 

الجدير بالذكر أن  فيلم"عمهم" لمحمد إمام محمد إمام،  اكتسح دور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي مُحققًا إيرادات كبيرة تخطت  ٥٧ مليون جنيه في مصر، و٤٢ مليون ريال في السعودية. 

كواليس تصوير فيلم الإستاذ، فيتو 

وحصد الفيلم فور عرضه بالسينمات إشادات واسعة من النقاد وجمهور السينما وعلى السوشيال ميديا، كما تصدر تريند موقع التغريدات تويتر وكان وقتها اسم محمد إمام وعمهم الأكثر تداولًا وبحثًا بمحركات البحث جوجل. 

 

أبطال فيلم عمهم

وشارك في الفيلم بجانب محمد إمام، كل من "سيد رجب، محمد لطفى، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك"، الفيلم  من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى. 

 

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