الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز شباب المنشاة العماري بالأقصر

جانب من الجمعية العمومية
جانب من الجمعية العمومية بمركز شباب منشأة العماري

 

 


انعقدت الجمعية العمومية العادية بمركز شباب المنشاة العماري بالأقصر وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بانعقاد الجمعيات العمومية سواء العادية او التي بها بند انتخاب مجلس إدارة لمراكز الشباب، تحت رعاية  الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.


وذلك تحت اشراف اللجنة العليا  بقيادة   صلاح رشوان مدير مديريه الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور ياسر السنوسي عاشور  وكيل المديرية للشباب والاستاذ بغدادي محمود صالح مدير ادارة الهيئات الشبابية  وعضوية كلا من  محمد حسين واحمد ابراهيم ورضا  اعضاء هيئة الاشراف وباشراف من ادارة شباب الأقصر الاستاذ  عمر حرزالله  مدير ادارة شباب الأقصر  رئيس اللجنة واشرف عبدالفتاح هاشم.

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قادرون باختلاف

وتستمر الشباب والرياضة بالأقصر في تنفيذ تدريبات فريق المشروع القومي " لرياضة قادرون بأختلاف في العاب الكرة الطائرة جلوس  وبمشاركة 25 مشارك في التدريبات.

يأتي ذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية للدولة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  بالاهتمام بقادرون بأختلاف وتوفير سبل الدعم والإتاحة والتمكين لهم من كافة مؤسسات الدولة  وخاصة المتميزين الرياضيين فى الأنشطة والبطولات الدولية. 
يهدف المشروع القومي لرياضة قادرون بأختلاف الي رفع مستوي القدرة واللياقة البدنية والمنافسة ومعرفة قوانيين الالعاب الرياضية.

وذلك تحت اشراف الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل الرياضة بالمديرية  و صلاح عز مدير إدارة الرياضة وعبدالخالق محمد احمد اداري المشروع.

 

وتعمل مديرية الشباب والرياضة بالأقصر على  تنفيذ انتقاء دفعة جديدة من ابطال المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي في رياضة الملاكمة، بقيادة صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وذلك فى ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للأداء الرياضى"الإدارة العامة للموهبة الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على إجراء اختبارات الانتقاء لرياضة الملاكمة مواليد 2010 , 2011. 

 

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