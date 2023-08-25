الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

لطيفة تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة ناس كتير

بوستر الأغنية، فيتو
بوستر الأغنية، فيتو

لطيفة، أعلنت الفنانة التونسية لطيفة موعد طرح أغنيتها الجديدة “ناس كتير” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتبت لطيفة عبر حسابها على تويتر: استنوا “ناس كتير” تالت أغاني ألبوم لطيفة الصيفي 2023 يوم الأربعاء القادم الساعة ٤ مساء بتوقيت القاهرة على قناتي على اليوتيوب والمنصات الموسيقية".
 

وكانت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازى، كرمت مؤخرا الفنانة  لطيفة بمقر الوزارة، بعد ‏‏نجاح حفلها الجماهيري الكبير بالمسرح الأثري بمهرجان قرطاج الدولي، كأحد أبرز النجمات ‏‏اللاتي يمثلن المرأة التونسية في العيد الوطني للمرأة التونسية، لما تحمله مسيرة لطيفة من ‏‏نجاحات كبيرة عبر الزمن، وتحقيقها جماهيرية وشعبية في الوطن العربي كاملا.‏

Advertisements

 

 

لطيفة تحرص على دعم تونس

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للنجمة لطيفة على دعمها الدائم لوطنها تونس، من خلال الحفلات ‏‏الخيرية التي تقدمها، وفي مستهل اللقاء، أثنت الدكتورة حياة قطاط القرمازي على جهود الفنانة ‏‏لطيفة العرفاوي وتفاعلها مع القضايا الإنسانية من خلال مشاركتها في الحفل التضامني لفائدة ‏‏العائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بجهة طبرقة والمزمع تنظيمه في سهرة 18 ‏‏أغسطس بالمسرح الأثري بقرطاج، معتبرة أن الفنان يتحمل مسؤولية نحو مجتمعه بالمشاركة ‏‏بفنه في هذا المدّ التضامني، كما هنّأتها بالمناسبة على نجاح حفلها احتفاء بالعيد الوطني للمرأة ‏‏التونسية.‏

 

تكريم لطيفة  من وزارة الثقافة التونسية 

وأبدت لطيفة سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه من وزيرة الثقافة التونسية، مؤكدة أنها على ‏‏استعداد دائم لدعم أي عمل خيري لصالح أهل بلدها في تونس، وأشارت إلى أنها غمرتها السعادة ‏‏عندما فوجئت بصوت جرس نفاد تذاكر حفلها في مهرجان قرطاج، خاصة أن الحفل حقق أعلى ‏‏نسبة مبيعات وحضور جماهيري بالمهرجان منذ انطلاقه.‏

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

لطيفة الفنانة التونسية لطيفة أغنية ناس كتير الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

خلال حفلها الثاني بقرطاج، لطيفة تعلن عن أغنية جديدة من ألحان بليغ حمدي

الأكثر قراءة

القبض على شبكة تجسس إسرائيلية في دولة عربية

قنبلة زجاجة الخمر، أسرار عملية تفجير طائرة قائد فاجنر (فيديو جراف)

كاف ينعش خزينة الأهلي بمبلغ ضخم

بعد استبعادهم من معسكر تركيا، هل يستغني بيراميدز عن هذا الثلاثي؟

بعد زفافهما بـ24 ساعة، وفاة عروسين بسبب السخان الكهربائي في الغربية

سعر الدولار الآن, ارتفاع مؤشر الورقة الخضراء الرئيسي مساء اليوم الجمعة

أسما شريف منير تكشف حقيقة إصابتها بالاكتئاب وسبب حلقها لشعرها بالكامل

فشل مفاوضات اتحاد جدة مع بديل محمد صلاح

Advertisements

منوعات

المزيد

120 سبيكة ذهبية، تسليم كنز من سويسرا للصليب الأحمر

9.5 طن كوكايين، تفاصيل أكبر عملية تهريب مخدرات في إسبانيا

دراسة جديدة تكشف عن سر تقلص أعداد الفراشات في أوروبا

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 25-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 25/8/2023

الجنيه ينجح في تكبيل حركة سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي

الأوراق المطلوبة لقيد المحامين في الجدول الابتدائي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قنبلة زجاجة الخمر، أسرار عملية تفجير طائرة قائد فاجنر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زواج الأم في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

58 دعاء من القرآن الكريم نافعة للمسلم في كل شيء

تعرف على مبطلات الوضوء الصحيحة والمختلف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية