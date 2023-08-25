لطيفة تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة ناس كتير

لطيفة، أعلنت الفنانة التونسية لطيفة موعد طرح أغنيتها الجديدة “ناس كتير” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتبت لطيفة عبر حسابها على تويتر: استنوا “ناس كتير” تالت أغاني ألبوم لطيفة الصيفي 2023 يوم الأربعاء القادم الساعة ٤ مساء بتوقيت القاهرة على قناتي على اليوتيوب والمنصات الموسيقية".



وكانت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازى، كرمت مؤخرا الفنانة لطيفة بمقر الوزارة، بعد ‏‏نجاح حفلها الجماهيري الكبير بالمسرح الأثري بمهرجان قرطاج الدولي، كأحد أبرز النجمات ‏‏اللاتي يمثلن المرأة التونسية في العيد الوطني للمرأة التونسية، لما تحمله مسيرة لطيفة من ‏‏نجاحات كبيرة عبر الزمن، وتحقيقها جماهيرية وشعبية في الوطن العربي كاملا.‏

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لطيفة تحرص على دعم تونس

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للنجمة لطيفة على دعمها الدائم لوطنها تونس، من خلال الحفلات ‏‏الخيرية التي تقدمها، وفي مستهل اللقاء، أثنت الدكتورة حياة قطاط القرمازي على جهود الفنانة ‏‏لطيفة العرفاوي وتفاعلها مع القضايا الإنسانية من خلال مشاركتها في الحفل التضامني لفائدة ‏‏العائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بجهة طبرقة والمزمع تنظيمه في سهرة 18 ‏‏أغسطس بالمسرح الأثري بقرطاج، معتبرة أن الفنان يتحمل مسؤولية نحو مجتمعه بالمشاركة ‏‏بفنه في هذا المدّ التضامني، كما هنّأتها بالمناسبة على نجاح حفلها احتفاء بالعيد الوطني للمرأة ‏‏التونسية.‏

تكريم لطيفة من وزارة الثقافة التونسية

وأبدت لطيفة سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه من وزيرة الثقافة التونسية، مؤكدة أنها على ‏‏استعداد دائم لدعم أي عمل خيري لصالح أهل بلدها في تونس، وأشارت إلى أنها غمرتها السعادة ‏‏عندما فوجئت بصوت جرس نفاد تذاكر حفلها في مهرجان قرطاج، خاصة أن الحفل حقق أعلى ‏‏نسبة مبيعات وحضور جماهيري بالمهرجان منذ انطلاقه.‏