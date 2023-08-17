الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

لطيفة تجري بروفات نهائية لحفلها غدًا على مسرح قرطاج

بروفات الحفل، فيتو
بروفات الحفل، فيتو

المطربة لطيفة، أجرت الفنانة التونسية لطيفة البروفات النهائية لحفلها الغنائي الذي تحييه غدا في تونس على المسرح الأثري بقرطاج.

ويقام الحفل بمشاركة صابر الرباعي وعدد من نجوم تونس، تحت رعاية وزارة الثقافة وهو حفل خيري يذهب عائدها للأسر المتضررة من حرائق الغابات في طبرقة بتونس.

وكانت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازى، كرمت مؤخرا النجمة  لطيفة بمقر الوزارة، بعد ‏‏نجاح حفلها الجماهيري الكبير بالمسرح الأثري بمهرجان قرطاج الدولي، كأحد أبرز النجمات ‏‏اللاتي يمثلن المرأة التونسية في العيد الوطني للمرأة التونسية، لما تحمله مسيرة لطيفة من ‏‏نجاحات كبيرة عبر الزمن، وتحقيقها جماهيرية وشعبية في الوطن العربي كاملا.‏

Advertisements

 

لطيفة تحرص على دعم تونس

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للنجمة لطيفة على دعمها الدائم لوطنها تونس، من خلال الحفلات ‏‏الخيرية التي تقدمها، وفي مستهل اللقاء، أثنت الدكتورة حياة قطاط القرمازي على جهود الفنانة ‏‏لطيفة العرفاوي وتفاعلها مع القضايا الإنسانية من خلال مشاركتها في الحفل التضامني لفائدة ‏‏العائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بجهة طبرقة والمزمع تنظيمه في سهرة 18 ‏‏أغسطس بالمسرح الأثري بقرطاج، معتبرة أن الفنان يتحمل مسؤولية نحو مجتمعه بالمشاركة ‏‏بفنه في هذا المدّ التضامني، كما هنّأتها بالمناسبة على نجاح حفلها احتفاء بالعيد الوطني للمرأة ‏‏التونسية.‏

 

تكريم لطيفة  من وزارة الثقافة التونسية 

وأبدت لطيفة سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه من وزيرة الثقافة التونسية، مؤكدة أنها على ‏‏استعداد دائم لدعم أي عمل خيري لصالح أهل بلدها في تونس، واشارت أنها غمرتها السعادة ‏‏عندما فوجئت بصوت جرس نفاذ تذاكر حفلها في مهرجان قرطاج، خاصة أن الحفل حقق أعلى ‏‏نسبة مبيعات وحضور جماهيري بالمهرجان منذ انطلاقه.‏

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

لطيفة الفنانة التونسية لطيفة حفل لطيفة في تونس الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

وزيرة الثقافة التونسية تكرم لطيفة وتدعوها لحفل خيري بطبرقة ‏

الأكثر قراءة

تعرف على موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء تأخير الساعة 60 دقيقة

بعد رفض الزمالك بيع زيزو، نجم الأهلي على رادار الشباب السعودي

استغاثة إسرائيل بأمريكا حسمت قرار السادات، نص رسالة عمرها 50 عاما قلبت موازين حرب أكتوبر

كرة اليد، مونبيليه يهدي الأهلي بطاقة التأهل لنهائي كأس الأبطال لمواجهة برشلونة

بالسمسمية والنسر الأخضر، المصري البورسعيدي يعلن رسميا ضم باهر المحمدي (فيديو)

الدوري السعودي، رياض محرز يقود أهلي جدة للفوز على الخليج 3-1 (صور)

غلق طريق الواحات 6 أشهر لرفع كفائته

مطلوب من 2016، جناح سوبر على رادار الزمالك (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

تقارير تكشف مصير شعار تويتر القديم بعد استبداله بإكس

تيك توك كلمة السر في النزال المرتقب بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

لبخة الصفصاف، العالم يتحدث عن مسكن آلام اكتشفه المصريون قبل 3500 عام

دراسة علمية تكشف حقائق جديدة عن رجل الثلج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الخميس 17-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 17-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 17-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-8-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النعناع في المنام وعلاقته بالرزق الكبير والأخبار السعيدة

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب الأفعال الخاطئة والذنوب

أبرزها أحكام الجمع والقصر.. أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في مسائل الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية