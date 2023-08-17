لطيفة تجري بروفات نهائية لحفلها غدًا على مسرح قرطاج

المطربة لطيفة، أجرت الفنانة التونسية لطيفة البروفات النهائية لحفلها الغنائي الذي تحييه غدا في تونس على المسرح الأثري بقرطاج.

ويقام الحفل بمشاركة صابر الرباعي وعدد من نجوم تونس، تحت رعاية وزارة الثقافة وهو حفل خيري يذهب عائدها للأسر المتضررة من حرائق الغابات في طبرقة بتونس.

وكانت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازى، كرمت مؤخرا النجمة لطيفة بمقر الوزارة، بعد ‏‏نجاح حفلها الجماهيري الكبير بالمسرح الأثري بمهرجان قرطاج الدولي، كأحد أبرز النجمات ‏‏اللاتي يمثلن المرأة التونسية في العيد الوطني للمرأة التونسية، لما تحمله مسيرة لطيفة من ‏‏نجاحات كبيرة عبر الزمن، وتحقيقها جماهيرية وشعبية في الوطن العربي كاملا.‏

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لطيفة تحرص على دعم تونس

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للنجمة لطيفة على دعمها الدائم لوطنها تونس، من خلال الحفلات ‏‏الخيرية التي تقدمها، وفي مستهل اللقاء، أثنت الدكتورة حياة قطاط القرمازي على جهود الفنانة ‏‏لطيفة العرفاوي وتفاعلها مع القضايا الإنسانية من خلال مشاركتها في الحفل التضامني لفائدة ‏‏العائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بجهة طبرقة والمزمع تنظيمه في سهرة 18 ‏‏أغسطس بالمسرح الأثري بقرطاج، معتبرة أن الفنان يتحمل مسؤولية نحو مجتمعه بالمشاركة ‏‏بفنه في هذا المدّ التضامني، كما هنّأتها بالمناسبة على نجاح حفلها احتفاء بالعيد الوطني للمرأة ‏‏التونسية.‏

تكريم لطيفة من وزارة الثقافة التونسية

وأبدت لطيفة سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه من وزيرة الثقافة التونسية، مؤكدة أنها على ‏‏استعداد دائم لدعم أي عمل خيري لصالح أهل بلدها في تونس، واشارت أنها غمرتها السعادة ‏‏عندما فوجئت بصوت جرس نفاذ تذاكر حفلها في مهرجان قرطاج، خاصة أن الحفل حقق أعلى ‏‏نسبة مبيعات وحضور جماهيري بالمهرجان منذ انطلاقه.‏

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