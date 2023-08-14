الإثنين 14 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

لطيفة لجمهور مهرجان قرطاج: أنتم السند الحقيقي من بدايتي لنهايتي

لطيفة، فيتو
لطيفة، فيتو

أحيت المطربة التونسية الكبيرة لطيفة أحدث حفلاتها والذي يأتي ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي لعام 2023 المُقام بمدينة قرطاج الساحلية في ضواحي تونس العاصمة.

حفل لطيفة في مهرجان قرطاج

ووجهت لطيفة رسالة لجمهورها التونسي عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام: ياميمتي محلاكم الفرحة معاكم ليها طعم آخر.. ربي يخليكم ليا انتوما فعلا السند الحقيقي ليا في حياتي كلها من بدايتي لنهايتي.. چمهوري الغالي انتوما تاچ على راسي فرحتوني من كل قلبي امبارح وحبكم اللي شفته البارح يسوى كنوز الدنيا وما فيها.
 

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ووسط تفاعل جماهيري كبير تغنت لطيفة بأجمل إبداعاتها الكلاسيكية والحديثة.. كما قدمت أغنية مون مور لأول مرة على المسرح..

وكانت كتبت لطيفة عبر حسابها الشخصي بـ إنستجرام: إلى كل جمهوري اللي حبه يسري في دمي ولاد بلادي #تونس الخضراء أنا فرحانة برشا اني بش نكون معاكم في الاحتفال بعيد المرأة التونسية وانا شرف ليا أني أنا اكون في هذا الإحتفال لأني امرأة تونسية تعلمت وكبرت بفضل المرأة التونسية وأولهم أمي وثانيهم بلادي.. فرحانة برشا.

شكرا وزيرة الثقافة والسيدة وزيرة المرأة وشكرا لبلادي لأن هذا وسام على صدري إني أنا أكون موجودة في الاحتفال بعيد المرأة التونسية.

ألبوم لطيفة الصيفي

الجدير بالذكر، أن لطيفة انتهت من تسجيل كافة أغاني ألبومها الصيفي، وتواصل طرحها تباعا ‏خلال الأيام المقبلة، وتقوم بتصوير عدد من الكليبات الجديدة فور عودتها إلى مصر بعد حفلها ‏بقرطاج، كما انتهت من تسجيل ألبوم كامل مع زياد الرحباني، وسيتم طرح أغانيه قريبا.‏

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