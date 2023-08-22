نجوى فؤاد: الساحل الشمالي بقى كباريه درجة تالتة

نجوى فؤاد، قالت الفنانة نجوى فؤاد:"أنا معتزلة الرقص الشرقي من 16 سنة، وإحنا للأسف مبقاش عندنا رقص شرقي في مصر واللى بنشوفه عبارة عن عري فقط من الراقصات الروسيات".

مشكلة الساحل الشمالي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"السوشيال ميديا شيء يحمل فسادا كبيرا والساحل الشمالي في بعض الأماكن منه بقى كباريه درجة تالتة والروسيات بوظوا المصريات، وربنا قال احتشموا واحنا لينا عادات وتقاليد لازم، والرقاصة لو محتشمتش تبقى رخيصة، للأسف كله عريان وملط ومش عارفة ليه دا حنا مصريين ولينا ديننا وتقاليدنا".

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انتهاء الرقص الشرقي

وتابعت:"مبقاش فيه رقص شرقي في مصر ولكن فيه روسيات بيرقصوا رقص تدريبي وبيؤدوا اللي اتعلموه ومفيش الروح ولا الشرقية بتاعتنا، والعري زيادة عن اللزوم ولازم يبقى فيه رقابة شوية".

في وقت سابق، ردت الفنانة والراقصة فيفي عبده، على منتقدي تصرفاتها على السوشيال ميديا، قائلة: "اتشتمت كتير جدًّا ومش كل قط يتقال له يا مشمش ولا كل فار يعرف يختار واللي في جمالي يتف على أفعالي واللي مش عاجبها من شعرها أجيبها".

أكسجين فيفي عبده في الرقص



وأضافت خلال تصريحات لـ"إي تي بالعربي": "لو عندي 90 سنة وقادرة على الرقص هرقص ومش هقعد في البيت، ليه تمنع عني الأكسجين أنا بحب الرقص جدًّا وده أوكسجيني".

حب رقص فيفي عبده



وتابعت فيفي عبده: "أقلية جدًّا اللي الحاقدين عليَّ واللي متغاظين مني لكن كل الناس بكل الأعمار بيحبوني في البيوت".