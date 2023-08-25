الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

حالة الطقس غدا السبت  26-8-2023 في الإسماعيلية

طقس الإسماعيلية،
طقس الإسماعيلية، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة الإسماعيلية غدا، حيث يسود طقس حار نهارا، ورطب ليلا، ومن المنتظر أن تسجل درجات  الحرارة في محافظة الإسماعيلية 39 درجة نهارا، و23 درجة ليلا. 
 

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وتكون هناك شبورة مائية في الصباح حتى السادسة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 

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طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).
 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية.

 

الأرصاد  تكشف تأثير مرتفع العروض الوسطى على طقس مصر

ويتخلل فصل الصيف أحيانا كتل هوائية تعمل على تلطيف حرارة الجو حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تأثير مرتفع العروض الوسطى على جمهورية مصر العربية فى فصل الصيف.
 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن امتداد مرتفع العروض الوسطى ( مرتفع الأزوري ) هى الانفراجة التي ننتظرها فى أيام الصيف شديدة الحرارة، حيث يمتد بقوة فوق البحر المتوسط وخاصة فى شهر يوليو وأغسطس  فيؤثر على مصر برياح شمالية غربية تلطف من الحرارة المرتفعة صيفا  وخاصة على السواحل الشمالية الغربية.

تأثير مرتفع العروض الوسطى على مصر

وقالت الأرصاد الجوية أنه حال تراجعه وتزحزحه إلى الغرب فيحل محله منخفض الهند الموسمى ويكون مصاحب لرياح شمالية شرقية حارة تصاحب الموجات الحارة ويصاحبها ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، فنجد أن الأيام التى نشعر بها بتلطيف فى الحرارة
يكون سببها امتداد مرتفع العرض الوسطى علينا.
 

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين العديد من النصائح لمواجهة الحارة وجاءت كالتالى:

1_ الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2_عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3_ ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4_ التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5_ ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6_ عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

         

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