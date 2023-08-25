صندوق تحيا مصر ينظم قافلة لرعاية الأسر الأولى بالرعاية في الأقصر

واصل صندوق تحيا مصر، تنظيم قوافل الحماية الاجتماعية بمحافظات الصعيد والمناطق النائية لتوفير المواد الغذائية والأغطية وتجهيزات المنزل وتقديم شتّى سُبل الدعم للأسر المستحقة والأولى بالرعاية.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق نظم قافلة جديدة، بمحافظة الأقصر لرعاية الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بقرية نجع العرب مركز إسنا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتكثيف أنشطة الصندوق في المناطق النائية والحدودية، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

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وأشار إلى أن قافلة الحماية الاجتماعية لأهالي قرية نجع العرب تضمنت المواد الغذائية والبطاطين والأجهزة الكهربائية والسجاد والمستلزمات المنزلية وأطقم أواني الطهي فضلًا عن لعب الأطفال.



وأضاف المدير التنفيذي للصندوق، أن قوافل الحماية الاجتماعية تعتبر نموذجًا مثاليًا للتعاون والتكامل بين صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات والموارد اللازمة، وضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية لرفع أعباء المعيشة عن كاهلهم.

جدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر، استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية أن يحصد 6 أرقام قياسية في العمل الخيري بموسوعة "جينيس" العالمية خلال عامي 2020 و2021 وهم: أكبر قافلة تبرعا بالمواد الغذائية لعام 2020 (300 ) ألف كرتونة، وأكبر قافلة تبرعا بالدواجن لعام 2020 (2000 طن)، تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة، أكبر قافلة تبرعا بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، أكبر قافلة تبرعا بالأجهزة المنزلية لعام 2021 (4500 جهاز) لتجهيز الفتيات للزواج، أكبر قافلة تبرعا بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 ) جهاز طبي.



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