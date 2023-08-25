الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

التحفظ على 15 طن دواجن ولحوم منتهية الصلاحية بالقليوبية

تموين القليوبية،
تموين القليوبية، فيتو

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة مكبرة على أماكن بيع وتوزيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي تم خلالها التحفظ ١٥ طن دواجن ولحوم منتهية الصلاحية. 

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تأتي تلك الحملة في إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عيد عبد الله أبوزيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية تشكلت  حملة رقابية لإدارة تموين القناطر الخيرية. 

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أسفرت عن ضبط أحد ثلاجات اللحوم وبحيازتها دواجن ولحوم منتهية الصلاحية وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية والمضبوطات هى١٥ طن دواجن ولحوم منتهية الصلاحية.

 

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الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين عليم علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

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