الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

وصول مفتي الجمهورية ووزير العدل إلى القليوبية

مفتى الجمهورية مع
مفتى الجمهورية مع الوزراء والمحافظ قليوبية، فيتو

وصل منذ قليل الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ووزير العدل المستشار عمر مروان وزير  العدل وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للقليوبية.

 

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وزير الأوقاف يوزع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي بالقليوبية

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كما وصل منذ قليل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والخان بولوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، ديوان عام محافظة القليوبية، وكان في استقباله اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك للمشاركة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ155 والذي يتزامن مع ذكرى افتتاح القناطر الخيرية.

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وبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتوزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي بالقليوبية، موضحا أنه سبق وتسلمت محافظة القليوبية 12 طنا من لحوم صكوك الأضاحي بعد عيد الأضحى المبارك وحتي الأن، ليصل الإجمالي حتي الآن 14 طنا من لحوم صكوك الأضاحي بالقليوبية، وجري تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية لتوزيعها علي الأسر المستحقة.

وبدوره أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المحافظة استقبلت حتي الآن 14 طنا من لحوم صكوك الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك وحتي الآن، مشيرا إلي أن المحافظة استقبلت 86 طنا من لحوم صكوك الأضاحي من الوزارة العام الماضي، وجرى توزيعها من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، علي الأسر المستحقة من خلال قاعدة بيانات وكشوف اجتماعية ليحيوا حياة كريمة.

ويشهد عدد من الوزراء ومفتى الجمهورية، ومحافظى القليوبية السابقين، احتفالية المحافظة بعيد القومي الـ155، والذى يأتي فى الـ30 من أغسطس كل عام فى ذكرى افتتاح القناطر الخيرية، حيث سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة، من مسجد ناصر بمنطقة الفلل ببنها.

وكشفت المحافظة، أنه من المقرر أن يشارك كلا من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، وعدد من المحافظين السابقين للمحافظة.

 

 

ومن المقرر أن يقوم وزير الأوقاف بتوزيع صكوك أضاحى أما ديوان عام محافظة القليوبية، ثم يتم عقد لقاء دعوى لوزير الأوقاف، بحضور وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، مع الأئمة والمشايخ بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، ثم يتم التحرك لمسجد ناصر لأداء صلاة الجمعة والتى سيتم نقلها عبر الهواء مباشرة.

 

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التضامن الاجتماعي بالقليوبية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الدكتور محمد مختار جمعة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المستشار عمر مروان وزير العدل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

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