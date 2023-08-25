الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

عقد جلسة غنائية بمركز شباب القرنة ضمن خطة أندية السكان بالأقصر

جانب من تنفيذ خطة
جانب من تنفيذ خطة السكان خلال شهر أغسطس،فيتو

نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر خطة أندية السكان عن  شهر اغسطس٢٠٢٣بعقد  جلسه غنائيه بمركز شباب "القرنه"  بإدارة شباب"القرنة" بحضور أعضاء أندية السكان من مراكز الشباب.

 وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.  

تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتورة جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وتحت إشراف صلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة.

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كما نفذت  إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة  بالأقصر خطة أندية السكان عن  شهر اغسطس٢٠٢٣بعقد  جلسة فيلم توعوي بمركز شباب "البعيرات "  بإدارة شباب"القرنة"،  بحضورأعضاء أندية السكان من مراكز الشباب.

وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA )   لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.  


 

وتعمل مديرية الشباب والرياضة بالأقصر على  تنفيذ انتقاء دفعة جديدة من ابطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في رياضة الملاكمة، بقيادة صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وذلك فى ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للأداء الرياضى"الإدارة العامة للموهبة الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على إجراء اختبارات الانتقاء لرياضة الملاكمة مواليد 2010 , 2011. 
حيث يهدف المشروع لإعداد أبطال أولمبيين لتمثيل مصر في المحافل الرياضية الدولية واختيار أفضل العناصر لانضمام للمشروع استكمالا لسلسلة الانجازات  الرياضية. 
 

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