الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

إخماد حريق في ميكروباص أمام فندق بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع في سيارة ميكروباص أمام إحدى الفنادق بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية.   

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إخطار باندلاع حريق 

وكان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة ، تلقى اخطار يفيد بنشوب حريق في سيارة ميكروباص أمام إحد الفنادق الواقعة في قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد.   

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جانب من الحادث، فيتو 
جانب من الحادث، فيتو 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحريق. 

السيطرة على الحريق 

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء حيث تم السيطرة على الحريق ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر في الأرواح أو مصابين. 
 

جانب من الحادث، فيتو 
جانب من الحادث، فيتو 

 

جانب من الحادث، فيتو 
جانب من الحادث، فيتو 

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