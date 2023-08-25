الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

حبس متهم بالاتجار في المخدرات بعد ضبطه متلبسا بحيازة 120 طربة حشيش بالغربية

حبس متهم بالاتجار
حبس متهم بالاتجار فى المخدرات، فيتو

قررت نيابة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، حبس متهم بالاتجار في المخدرات بعد ضبطه متلبسا بحيازة 120 طربة حشيش في أحد مناطق قسم ثان طنطا، 4 أيام على ذمة التحقيق.

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وكانت مباحث الغربية بقيادة العميد محمد عاصم مدير المباحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ 360 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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