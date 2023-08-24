غلق منشآت مخالفة ورفع 1650 حالة إشغال بحدائق الأهرام والمنيرة الغربية (صور)

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود رصد ومتابعة حالة الشوارع ورفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام ومنع كافة صور إعاقة الطريق لتسهيل حركة المرور والمركبات.



كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة سريان القرارات الخاصة بالالتزام بالمواعيد الصيفية للغلق وترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق والمؤسسات والمنشآت الحكومية بنطاق المحافظة ومواجهة كافة الأنشطة المخالفة حفاظًا على سلامة المواطنين.



وفي هذا الإطار تابع محافظ الجيزة جهود مدينة الحوامدية وأحياء الهرم والمنيرة في تنفيذ حملات مكبرة في ذلك الشأن.



حيث قامت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية بغلق وتشميع منشأة مخالفة تقوم بإعادة تدوير المخلفات على أراضي زراعية بمساحة فدان ونصف بدون الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية والبيئية اللازمة لمنع مصادر التلوث وحفاظًا على السلامة العامة للمواطنين وذلك في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين الواردة نظرًا لاشتعال النيران المتكرر في المخلفات.



بالإضافة إلى غلق وتشميع منشأة مخالفة لصناعة الفحم ومخزن بلاستيك لاستخدامهم مواد شديدة الخطورة وذلك بمنطقة سكة الخرسة بمدينة الحوامدية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.



كما قامت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم بتنفيذ حملة مكبرة بقطاع هضبة الأهرام أسفرت عن رفع ١٤٠٠ حالة إشغال بمناطق ل ح ون ه‍ بالبوابات الأولى والثانية بقطاع حدائق الأهرام شملت استاندات وكراسي وتعديات لكافيهات ومقاهي ومحال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

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ضبط ٢٥٠ حالة إشغال بالمنيرة الغربية

كما تابع محافظ الجيزة جهود حي المنيرة في ضبط ٢٥٠ حالة إشغال خلال حملات بشوارع حي المنيرة الغربية في اطار جهود تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعديات من الطريق العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



التحفظ على عدد ٩٨٠ حالة إشغال بجنوب الجيزة

وفى هذا السياق شن حي جنوب الجيزة حملة مكبرة شملت شوارع " المجزر الالي، المنيب، البحر الاعظم، ميدان ام المصريين، ميدان الساحة الشعبية، ميدان الجيزة " والتي تمكنت من التحفظ علي عدد ٩٨٠ حالة إشغال وتعدي للبائعين والمحال التجارية وإيداعها بمخازن الحي.

مصادرة ٣٣٠ حالة إشغال للكافيهات والمقاهي بالدقي

كما قام حي الدقى بتنفيذ حملة مكبرة شملت شوارع " السودان، إمتداد محيى الدين، التحرير، ميدان المساحة، جهينة، الدقى " والتى تمكنت من ضبط ٨ درجات نارية مخالفة ومصادرة ٣٣٠ حالة إشغال للكافيهات والمقاهي.



وتمكنت حملة من حى العمرانية وبالتنسيق مع شرطة المرافق من رفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع مصرف الكنيسة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.



كما أسفرت حملة إشغالات بالقطاعين الشمالي والجنوبي بحي الهرم عن رفع 400 حالة إشغال متنوعة من شوارع العمد’ وترسا والشيخ ونظمي وحسن محمد وعبد اللطيف عبد الفتاح واستوديو مصر والعروبة وعثمان محرم والكونيسة وعثمان أحمد عثمان ومحمود القط، وذلك بمتابعة الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حى الطالبية.

حملات إشغالات

شن حي جنوب الجيزة، حملات إشغالات مكبرة برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحى، معتز مسعود نائب رئيس الحي،حسام سرحان رئيس قطاع الأشغال بالحي.. حيث تتوالى الحملات بنطاق الحى يوميا لإحكام السيطرة وعدم عودة الباعة الجائلين بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب رفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط.



كما قام رئيس الحى بمتابعة أعمال تطوير سوق السمك وتنفيذ ورفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط، وتطوير شارع ربيع الجيزى، كما يتم متابعة العمل ليلًا ونهارًا لرفع كفاءة جميع الشوارع بالحى من إنارة وانترلوك وبلدورة.