الجمعة 25 أغسطس 2023
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منوعات

المركبة الفضائية الهندية تبدأ في استكشاف سطح القمر (فيديو)

أول هبوط على القطب
أول هبوط على القطب الجنوبي للقمر، فيتو

أظهرت لقطات جديدة أن المركبة الفضائية الهندية بدأت في استكشاف سطح القمر، بعد يوم واحد فقط من وصولها إلى القطب الجنوبي للقمر.

وتضم Chandrayaan-3، التي هبطت على القطب الجنوبي للقمر يوم الأربعاء الماضي، مركبة هبوط ثابتة ذات أربع أرجل ومركبة جوالة أصغر بداخلها.

التجول على السطح المترب

ويكشف المقطع الجديد عن العربة الجوالة ذات العجلات الأربع، وهي تسير على منحدر الهبوط، وتبدأ في التجول على السطح المترب، تاركة علامات المسار في أعقابها.

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والتقطت Chandrayaan-3 فعلًا أول صورة لها لسطح القمر أمسِ، بالإضافة إلى أربع لقطات مذهلة للقمر من الأعلى في أثناء الهبوط.

المهمة التاريخية تسير وفقا للمخطط

في غضون ذلك، أكدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن مهمتها التاريخية تسير وفقا للمخطط، وأن الأنظمة تعمل كما ينبغي.

وتوجد أداتان علميتان في المركبة الجوالة وثلاث أدوات على متن مركبة الهبوط، وقد تم تشغيلها جميعا بالتسلسل.

ومن المقرر أن تدرس التركيب الجوي والمعدني للقمر، بما في ذلك بقع الجليد المائي الشائعة حول جنوب المنطقة القمرية.

يوم قمري واحد

وستكون الأدوات العلمية نشطة لمدة يوم قمري واحد تقريبا، أو 14 يوما أرضيا، قبل أن تفقد طاقتها، وهي مهمة قصيرة نسبيا.

من جانبه، اعترف رئيس ISRO، سريدهارا سوماناث، بوجود "العديد من المشكلات" على سطح القمر، مثل الغبار القمري ودرجات الحرارة الشديدة البرودة، والتي يمكن أن تؤثر على الأجزاء المتحركة للمركبة خلال فترة 14 يوما.

مشاكل في الآليات

وأكد سوماناث لقناة CNN News 18 التلفزيونية الهندية، أن "الآليات والأشياء المتحركة يمكن أن تتشابك مع الغبار هناك.. ويمكن أن يصل الغبار إلى الأجزاء المتحركة ويتسبب في تشويشها، وقد لا تعمل محامل النظام، وقد لا تعمل المحركات.. كل هذا يخلق مشاكل في تلك الآليات، لذلك دعونا نرى كيف ستسير الأمور. سنواجه الأمر... ولهذا السبب نقوم بالاستكشاف".

ويعتبر القطب الجنوبي منطقة مجهولة بالنسبة للبشرية، وبعيدا عن المنطقة الاستوائية التي استهدفتها بعثات القمر السابقة مثل هبوط أبولو المأهول في الستينيات والسبعينيات. كما أن المنطقة ليست مليئة فحسب بالحفر الهائلة والخنادق العميقة، بل هناك أيضا درجات حرارة شديدة البرودة (تصل إلى -410 درجة فهرنهايت / -246 درجة مئوية وفقا لوكالة ناسا)، يمكن أن تمارس ضغطا على أنظمة الطاقة في أي مركبة فضائية.

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