صيانة السيارات، تعرف على موعد تغيير سائل تبريد المحرك

صيانة السيارات، يبحث قائدو السيارات بشكلٍ مستمر عن معرفة مواعيد صيانة السيارات للحفاظ على عمر المحرك وإطالة عمر السيارات، ومن أهم عمليات الصيانة التي تجري للسيارات هي موعد تغيير سائل تبريد المحرك الذي يعد من الموضوعات الأكثر بحثا على جوجل.

ويفضل تغيير سائل تبريد السيارة كل 30000 ميل بالنسبة للآخرين، ومن اللافت أن تغيير سائل التبريد المحرك لا ينص عليه حتى في جدول الصيانة.

تغيير سائل التبريد عند 60 ألف كلم

يجب استبداله بعد أول 60.000 ميل، ثم كل 30.000 ميل بعد ذلك الفاصل الزمني هو كل 30 ألف ميل في بعض طرازات مرسيدس-بنز مع بعض المحركات، ولكن في البعض الآخر 120 ألف ميل أو 12 سنة.

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صيانة السيارات، فيتو

تزويد سائل تبريد المحرك

تستخدم معظم المركبات سائل تبريد طويل العمر (عادةً خليط بنسبة 50/50 من مضاد التجمد والماء) في الرادياتير والذي يوفر لعدة سنوات الحماية من الغليان في الطقس الحار والتجميد في درجات الحرارة الباردة، مع القليل من الصيانة أو بدونها.

وتتمتع المركبات الحديثة أيضًا بفواصل زمنية أطول بين تغييرات سائل تبريد المحرك من جميع الأنواع جزئيًا لأن المنظمين البيئيين ضغطوا على شركات صناعة السيارات لتقليل كمية السائل القديم، بالإضافة إلى سوائل النفايات الأخرى التي يجب التخلص منها أو إعادة تدويرها.

اختبار سائل تبريد بالسيارة

ويتلف سائل تبريد المحرك بمرور الوقت ويجب اختباره لمعرفة ما إذا كان لا يزال جيدًا، حيث قد يكون من الصعب تحديده من خلال المظهر فقط. حتى إذا أظهر خزان السائل مستوى تبريد غيركافٍ وأظهر الاختبار أن الحماية من التبريد ومضاد التجمد لا تزال كافية، فقد تكون هناك حاجة إلى تصريف سائل التبريد ومضاد التجمد.

تأثير تلف سائل التبريد على مكونات السيارة

ويمكن أن يصبح سائل تبريد المحرك أكثر حمضية بمرور الوقت ويفقد خصائصه المانعة للصدأ، مما يسبب التآكل.

كما يمكن أن يؤدي التآكل إلى تلف الرادياتير ومضخة المياه والحرارة وغطاء الرادياتير والخراطيم وأجزاء أخرى من نظام التبريد، بالإضافة إلى نظام تدفئة السيارة. ويمكن أن يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة.

شرائط اختبار خاصة سائل التبريد

ويجب اختبار سائل التبريد في أي مركبة يزيد عداد سيرها عن 50000 ميل بشكل دوري. هذا للبحث عن علامات الصدأ والتسريبات وللتأكد من أنه يحتوي على حماية كافية من التبريد والحرارة الزائدة، حتى لو بدا أن نظام التبريد يعمل بشكل صحيح والخزان ممتلئ.

ويمكن فحص نظام التبريد باستخدام شرائط الاختبار التي تقيس الحموضة، وبواسطة مقياس كثافة السوائل الذي يقيس الحماية من التجمد والغليان.

في حالة تلف مثبطات التآكل، يجب تغيير السائل المقاوم للتجمد. قد يحتاج نظام التبريد أيضًا إلى التنظيف لإزالة الملوثات بغض النظر عن ما يتطلبه جدول الصيانة أو عدد الأميال الموجودة على عداد المسافات. من ناحية أخرى، إذا أظهر الاختبار أن المبرد لا يزال يقوم بعمله في الحماية من ارتفاع درجة الحرارة وعدم السماح بالتآكل، فإن تغييره أكثر مما توصي به الشركة المصنعة قد يكون تبديدا للمال.

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