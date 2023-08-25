نجوم الغناء المصري والعربي حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة في مهرجان القلعة

صرح خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية بأن شبكة تلفزيون الحياة أتاحت للملايين في مصر والعالم العربي مشاهدة الفن المصري وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته شبكة تليفزيون "الحياة" العام الماضي بإذاعة حفلات مهرجان "القلعة" على الهواء مباشرة، حيث استطاعت على مدار أسبوعين أن تتصدر خلالهما الترند.

تذيع قناة "الحياة" بداية من اليوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، وستشهد الليلة الافتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما يليها فقرة غنائية للمطربة فايا يونان ويليها سهرة مع النجم مدحت صالح.

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ستذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعان حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.

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