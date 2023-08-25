الجمعة 25 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

الفنانة السورية هيا مرعشلي تكشف حقيقة ارتباطها بمحمد الحمصي

الفنانة السورية هيا
الفنانة السورية هيا مرعشلي

ردت الفنانة السورية هيا مرعشلي على أسئلة متابعيها وجمهورها، بعد أن أتاحت لهم فرصة طرح أسئلتهم عبر خاصية "استوري" في حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".

في هذا السياق، أعلنت مرعشلي أنها مهتمة بمهنة أخرى بعيدة تمامًا عن التمثيل دون ذكر تفاصيل أخرى، إذ تساءل أحد متابعيها عن المهنة التي ترغب أن تعمل بها في حال لم تكن ممثلة، لتجيبه بـ: "قريبًا رح تعرفوا".

فيما نفت هيا ما تردد عنها بشأن ارتباطها بالممثل الشاب محمد الحمصي، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة؛ لأنها تعتبر الحمصي أخًا وصديقًا عزيزًا، كما وصفته بـ" رفيق الدرب".

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وأكدت مرعشلي أنه في حال كررت تجربة الزواج فلن تهتم إن كان تقليديًّا أم ناتجًا عن قصة حب؛ لأنها ستختار الرجل الذي يتوافق معها فكريًّا، وستحبه بوعي بعيدًا عن الجنون.

وأبدت مرعشلي رأيها بـ"المثلية الجنسية"، موضحة أنها تحترم اختيارات الجميع، وضد محاربة أحد، لكنها تؤمن بالفطرة السليمة لأن الإنسان والمجتمع بحاجة لعائلة مكونة من أب وأم، معلقة:" ضد كراهية أي إنسان مهما كانت اختياراته.. واعتقد أن المجتمع بحاجة للعائلة.. وأؤمن بالفطرة السليمة مع حبي للجميع".

وأعربت مرعشلي عن رغبتها بالعمل مع الممثلة اللبنانية نادين لبكي، كما عبرت عن فخرها الكبير بامتلاكها درجة عالية من الوعي، مشيرة إلى أنها توصلت إليها بعد السعي الطويل والتجارب المؤلمة.

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هيا مرعشلي اللبنانية نادين لبكي الفنانة السورية الفطرة السليمة

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