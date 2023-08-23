بدأت بعُمر الـ7 سنوات وصاحبة ماركة موسيقية مسجلة، سطور من مسيرة ريهام عبد الحكيم

قررت وزارة الثقافة المصرية تكريم اسم مطربة الأوبرا ريهام عبد الحكيم، ويقام حفل التكريم يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري بقلعة صلاح الدين الأيوبي ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء الــ 31.

ويأتي هذا احتفاءً بمسيرتها الفنية المتفردة التي قدمتها طوال السنوات الماضية.

ونستعرض سطورا من مسيرة ريهام عبد الحكيم وأجمل الأعمال التي قدمتها للساحة الفنية.

مطربة الأوبرا ريهام عبد الحكيم

ولدت ريهام عبد الحكيم عام 1983 وتخرجت في كلية الآداب قسم لغة إنجليزية التحقت الفنانة بفرقة الفنان (سليم سحاب) بدار الأوبرا المصرية وهى فى عُمر الـ 7 سنوات وقامت بالغناء على المسرح الكبير والصغير والمسرح المكشوف.

Advertisements

عرفها الجمهور لأول مرة في مسلسل “أم كلثوم” عام 1999 إذ جسدت شخصية كوكب الشرق فى طفولتها وقدمت عدة موشحات بصوتها فى العمل ثم شاركت بالغناء والتمثيل فى مسرحية تحمل اسم “رابعة زهرة العاشقين” إلى أن بدأت الغناء بشكل احترافي فى عمر الـ12 بحفل استثنائي فى دار الأوبرا المصرية.

وعرفت ريهام عبد الحكيم بعشقها لأغاني الست وأدت الكثير من موسيقي أم كلثوم فى جميع حفلاتها سواء داخل مصر أو خارجها، فعقب أن أطلقت مجموعة من الأغنيات والألبومات الموسيقية التي لاقت نجاح كبير مازالت معتزة لأغاني ام كلثوم.

أصدرت ريهام عبد الحكيم ألبومين غنائيين وعدة أغاني منفردة منها مقدمة مسلسلات تلفزيونية والأغاني الدعائية للأفلام مثل أغنيتي فيلم "عسل أسود" أصبحوا ماركة مسجلة فى تاريخها الفني وفى الموسيقى العربية بشكل عام وهما أغنيتي "بالورقة والقلم" و"فيها حاجة حلوة".. وغيرها من الأغنيات البارزة التي يتفاعل معها الجمهور كــ عاشق سارح، مركب ورق قلبي، راحة بال، أحلى دعوة، ربي اللي حاميها، وسيناريو واحد.

وقالت ريهام عبد الحكيم فى إحدي مقابلاتها التليفزيونية: قابلت الموسيقار الراحل عمار الشريعي وأنا صغيرة وساعد في تكوين شخصيتي وعلمني أن الموضوع مش بس غنا وانه إحساس وقبول وإزاي احاول أخلى شخصيتي موازية لموهبتي، وهو فعلا تركيبة نادرة ومعجزة حقيقية، وفي مسلسل أم كلثوم كان هو اللي بيسجل ليا لأن الموشحات كانت صعبة.

مهرجان القلعة 2023

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر المقبل.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى

وتضم 45 حفلا متنوعا منهم 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال.

كما تضم نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد احمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.