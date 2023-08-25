القابضة للمياه: التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة في المحافظات تتجه إلى التوسع في تركيب عدادات مياه الشرب مسبقة الدفع في القطاعين الحكومي والمنزلي لحوكمة التعامل مع العملاء وفقا لرؤية مصر 2023 بضرورة تعميم هذه العدادات في مصر وما لها من مميزات تساهم في التحكم وترشيد الاستهلاك وتخفيض المياه غير المحاسب عليها في إطار اهتمام الدولة بملف المياه.

وفي هذا الإطار عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورشة عمل تحت عنوان "العدادات مسبقة الدفع" بحضور رؤساء القطاعات التجارية ومسئولي العدادات مسبقة الدفع بالشركات التابعة للشركة القابضة برعاية مشروع الحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركة القابضة.

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وأكد الدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تأهيل العمالة بمنظومة مسبق الدفع، والذي ينعكس على رضاء العملاء في حل أي مشاكل أو أعطال بالعدادات.

جاء ذلك بحضور إبراهيم حسن مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي أوضح أنه تم توقيع بروتوكولات مع شركات الدفع الإلكتروني المختلفة تسهيلا على العملاء عملية شحن العدادات ومنها فوري وخالص والأهلي ممكن وضامن وبي موب وبي بلس، وذلك تسهيلا على العملاء شحن العداد من منافذ متنوعة في كافة أنحاء الجمهورية.

واستعرض محمود المليجي مدير إدارة العدادات مسبقة الدفع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الوضع الراهن للعدادات مسبقة الدفع بالشركات التابعة ورؤية الشركة القابضة في المرحلة القادمة نظرا للتوسع في تركيب العدادات والتوسع في مراكز الشحن بالشركات.

جدير بالذكر أن الورشة تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الشركات التابعة ووضع حلول لأفضل الأساليب لتحسين كفاءة منظومة العدادات مسبقة الدفع وعرض آخر المستجدات وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء ومنها توفير خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال ماكينات شركات المدفوعات الالكترونية

فيما صرح محمد السيد الاستشاري المالي والتجاري بمشروع الوكالة الامريكية للتنمية بأن المشروع يحرص على دعم أنشطة الشركة القابضة والشركات التابعة، لا سيما الأنشطة التي تدعم رفع كفاءة الأداء واستدامة الخدمة واستعادة التكاليف.



وحرص المشروع على رعاية الورشة لتكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة لمنظومة العدادات مسبوقة الدفع فى نسختها الجديدة التي استوعبت احتياجات الشركات مقدمة الخدمة واحتياجات العملاء، فيما وجه الشكر لفريق عمل الشركة القابضة والشركات التابعة على المشاركة الفعالة فى ورشة العمل.