ماذا فعل البنك المركزي لدعم التحول الرقمي في البنوك؟

حقق البنك المركزي المصري خطوات ناجحة في مجال التحول الرقمي بالخدمات المصرفية خلال الفترة الأخيرة وبشكل أتاح العديد من الخدمات للعملاء في وقت زمني قليل بالمقارنة بما كانت تشهد هذه الخدمات في أوقات سابقة من طول المدة.

وفي سبيل التحول الرقمي في خدمات البنوك قدم البنك المركزي العديد من المبادرات ووضع قواعد العمل بشكل يتيح نجاح هذه التجربة وتطورها بما يخدم في النهاية العملاء.

محفزات البنك المركزي في التحول الرقمي

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وتشمل قائمة المحفزات التي وضعها البنك المركزي للتوجه نحو التحول الرقمي العديد والكثير من الآليات لعل من ـبرزها ما يلي:

1- تم العمل على تهيئة البيئة التشريعية المنظمة لمجالات التكنولوجيا المالية بحيث تكون محفزة للمستثمرين والشركات الناشئة في هذا المجال وبما يؤهل مصر لتحتل مركزا متقدما في مجال التكنولوجيا المالية على الخريطة الإقليمية.

دعم وتشجيع الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية

سخر البنك المركزي إمكاناته وجهوده لدعم وتشجيع الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية لها وهناك الكثير أيضا سيتم تقديمه من جانب البنك المركزي في ذلك الأمر بما يساعد علي تحفيز التحول الرقمي وذلك من خلال قيام البنك المركزي المصري بعدد كبير من المبادرات.

شبكة المدفوعات اللحظية وأدوات الدفع

3- وضع الضوابط المنظمة لاستخدام شبكة المدفوعات اللحظية وأدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية مما أدى إلى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في حجم وقيمة المعاملات المالية الرقمية وبما يزيد فرص التعاون وعقد شركات بين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة الواعدة والبنوك العاملة في السوق المصري.

4- قيام البنك المركزي المصري بإصدار النسخة الثانوية الجديدة من تقرير منظومة التكنولوجيا المالية موجها الشكر للقائمين عليها.

كلمة محافظ البنك المركزي

وفي سياق متصل قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي إن التكنولوجيا المالية جذبت 800 مليون دولار خلال 2022، موضحًا أن ارتفاع أعداد الشركات المشاركة في مؤتمر سيملس 2023 يؤكد قدرتها على النمو والاستفادة من التجارب والنقاشات التي تمت، حيث وقع البنك المركزي مذكرات تفاهم للتدريب والتوعية للشباب.

وأضاف خلال مشاركته في فعاليات سيملس شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن المؤتمر ناقش منظومة التكنولوجيا المالية محليا وعالميا، وحجم التحديات التي تفرضها التكنولوجيا المالية على القطاع المصرفي، مؤكدا أن جهود الدولة أتت ثمارها بجهود البنك المركزي.

افتتاح معرض سيملس شمال افريقيا

ومن جانب آخر قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي في كلمته آنذاك والتي ألقاها نيابة عن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بافتتاح مؤتمر سيملس شمال أفريقيا أن جهود البنك المركزي نحو التحول الرقمي عديدة.

ونوه إلى أن عملية التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي والتوسع في تحقيق معدلات الشمول المالي والمساهمة في تطوير قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على رأس أولويات المرحلة وذلك من خلال التحول إلى مفهوم الخدمات المصرفية والمالية الرقمية القائم على تحديد وتحليل احتياجات العملاء والقادر على خفض تكلفه الخدمات المالية وتحسين جودتها وتقديم خدمات الوصول إلى العملاء المستهدفين في هذا التكنولوجيا المالية.