الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يبحث الاستفادة من أصول الدولة التابعة للمحافظة

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس علاء الدين عبد الفتاح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القومية لإدارة أصول الدولة والدكتور خالد عصام خشبة رئيس مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ش.م.م لبحث سبل الاستفادة من الأصول التابعة للمحافظة وتنمية الفرص الاستثمارية والتوسع في إقامة مناطق لوجستية وخدمية جاذبة للسكان.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة والمهندسة إيمان على محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني وأحمد شوقي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة وعيون إبراهيم رئيس حي غرب.

 

استغلال أصول الدولة 


وأكد محافظ أسيوط - خلال اللقاء - على جهود المحافظة في استغلال كافة أصول الدولة التابعة للمحافظة والعمل علي تعظيم العوائد من هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها في زيادة إيرادات المحافظة عن طريق الاستغلال الأمثل لتلك الأصول والامكانات المتاحة بالمراكز والأحياء مؤكدًا ضرورة تنسيق الجهود بين كافة الإدارات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة  واستغلال تلك الاصول.

 

جهاز حماية أملاك الدولة 


ووجه المحافظ بتنسيق كافة الجهود بين جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والتخطيط العمراني ورؤساء المراكز والأحياء لمناقشة اتخاذ خطوات جادة لاستغلال أصول الدولة المملوكة للمحافظة وتنميتها اقتصاديًا بالتنسيق مع الشركة القومية لإدارة أصول الدولة وبحث سبل جذب استثمارات جديدة والتوسع في اقامة مناطق لوجستية وخدمية لافتًا إلى المشروعات القومية والتنموية التي تم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة للنهوض بالبنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين وبخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الرصف والتوسع في إنشاء محاور تنموية جديدة منها محور منفلوط ومحور ديروط ومحور أبوتيج فضلًا عن مشروعات قطاعي الكهرباء والبترول والمناطق والمجمعات الصناعية والغاز الطبيعي والاتصالات لتصبح المحافظة جاذبة للاستثمار والعمل بشكل استباقي على تحديد الفرص الاستثمارية والعمل على تعظيم قيمتها من خلال حشد رأس المال المطلوب بالشراكة مع القطاع الخاص.

 

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وأشار المهندس علاء عبدالفتاح إلى أهمية دور الشركة القومية لإدارة أصول الدولة في المساهمة في التنمية الاقتصادية المالية لمصر من خلال إدارة الأموال والأصول المملوكة أو المنقولة له وكذلك الاستثمار في العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتطوير القطاعات المحلية وتنميتها وإبراز إمكانياتها وفرصها الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها لافتًا إلى إنه سيتم تقديم  خدمات متميزة في مجال إدارة الأصول لضمان الاستثمار الأمثل للأصل بما يتوافق ويحقق متطلبات واستراتيجيات المواطنين وحرصًا على التميز ودعم القدرة التنافسية للشركة فإنه يتم تطبيق أحدث الطرق التكنولوجية وأنظمة المعلومات الجغرافية في توثيق هذه الأصول لضمان جودة الخدمة المقدمة وتقديم خدمة متخصصة في مجال دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية العقارية وتقديم البدائل للشراكة في مشروعات الاستثمار العقاري وتوفير أفضل الفرص الاستثمارية بالسوق والتي بدورها قادرة على جذب المستثمرين.

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