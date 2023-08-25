الجمعة 25 أغسطس 2023
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أخبار مصر

شروط الالتحاق بدورة المرحل الجوي بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

الأكاديمية المصرية
الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

أعلنت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران عن دورة المرحل الجوي المعتمدة من سلطة الطيران المدني المصري والمنظمة الدولية للطيران المدني ( الإيكاو ).

شروط الالتحاق بدورة المرحل الجوي Flight Dispatcher 


*السن لا يقل عن 21 عامًا
*الحصول على ثانوية عامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية أو مؤهل عال
* اجتياز المقابلة الشخصية / اللغة الإنجليزية

*على من يرغب التسجيل التوجه لمقر الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمعهد هندسة إمبابة أو الدور الخامس -جناح ب - وزارة الطيران المدني- طريق صلاح سالم- القاهرة

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وفي سياق متصل أعلنت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل (معلومات الطيران).

 

الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

وأوضحت الشركة أنه تسحب الملفات من كلية المراقبة الجوية بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار ٦ أكتوبر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٦/ ٨/ ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء الموافق ٣/ ٨/ ۲۰۲۳.

 

أكاديمية الطيران تعلن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل معلومات الطيران

أولًا: للدراسة لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران عام.

بالشروط الآتية:

 

- الحصول على مؤهل عال مناسب.

السن لا يزيد على (۲۸) عاما في ١/ ٥/ ٢٠٢٣.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للبنين - يقبل الذكور والإناث للعمل بجميع المطارات المدنية بجمهورية مصر العربية. - اجتياز اختبارات اللياقة الطبية / اللغة الإنجليزية / الحاسب الآلي / الاختبارات النفسية / المقابلة الشخصية.

- مدة الدراسة (۱۲) شهرًا يحصل الدارس على شهادة تؤهله للعمل بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فور التخرج. تبدأ الدراسة بالبرنامج بعد ورود موافقات جهات الاختصاص واجتياز جميع الاختبارات المقررة.

شروط الالتحاق بالبرنامج المتكامل معلومات الطيران 

ثانيًا للدراسة لشغل وظيفة ضابط

 معلومات طيران تخصص خرائط ملاحية وتصميم إجراءات طيران.

بذات الشروط السابقة. - يفضل خريجي كليات علوم قسم (رياضة - هندسه مدني - آداب جغرافيا GIS أو خرائط - يشترط أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى. يتم تعيين الخريجين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية طبقا للبروتوكول المبرم بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

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