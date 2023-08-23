أسعار الأسماك اليوم، تعرف على سعر 35 نوعًا من السمك في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، تباينًا طفيفًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 23- 8-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر بلطي ممتاز كبير من 68 إلى 78 جنيهًا، في سوق الجملة اليوم الأربعاء، كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 110 جنيهات، كيلو بوري وسط بسعر 60 إلى 70 جنيهًا، سعر كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 65 إلى 67 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، جمبري طازج صغير من 80 إلى 170 جنيهًا، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 180 إلى 300 جنيه.

وتراوح سعر سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 100 جنيه، شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت سعر سمك كشر في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأربعاء من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 210 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر قراميط من 20 إلى 40 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، مكرونة سويسي 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، سمك سابيا من 175 إلى 275 جنيهًا، وقار من سعر 70 إلى 130 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، اليوم الأربعاء، سجل مرجان حجم وسط من 35 إلى 55 جنيهًا، سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، كاليماري من 175 إلى 275 جنيهًا، سبيط بسعر من 175 إلى 275 جنيهًا.

وتراوح سعر سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا، في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر قشر بياض من 70 إلى 110 جنيهات، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر بربون متوسط الحجم من 45 إلى 65 جنيهًا، سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.