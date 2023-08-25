الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

المعمل الكيمياوي يحدد مصير ديلر عثر بحوزته على مواد مخدرة

مواد مخدرة، فيتو
مواد مخدرة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بعرض المضبوطات التي عثر عليها مع شخص أثناء استقلاله سيارة ملكه بمنطقة الدقي على المعمل الكيمياوي بمصلحة الطب الشرعي، وطلبت النيابة إعداد تقرير فني بالمضبوطات.

القبض علي المتهم بالإتجار في المخدرات

 وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة الدقي، وبحوزته 530 طربة لمخدر الحشيش وزنت 53 كيلو جرام - مبلغ مالي.

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ضبط عنصر إجرامي بحوزة 530 طربة حشيش داخل سيارة في الدقي 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ 3.710 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

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نيابة الجيزة الدقي الطب الشرعي القبض علي المتهم بالاتجار في المخدرات مديرية أمن الجيزة

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