الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 180 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن حملات مكبرة  لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة. 

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 277 قضية مواد مخدرة بإجمالى (311) متهم ضُبط خلالها  كمية من مخدر الحشيش وزنت (190,341 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (83 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,553 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (9,750 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (4,090 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,095 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,093 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (420 جرام)،  كمية من مخدر البودر وزنت (239 جرام)، (1926) قرص مخدر.

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 قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

كما ضبط (180 قطعة سلاح ناري بحوزة 157 متهما) وتنفيذ (83723) حكما قضائيا متنوعا  شملت  (348) حكم جناية - (25639) حكم حبس جزئي - (4538) حكم حبس مستأنف - (42020) حكم غرامة - (11178) مخالفة.

ضبط التشكيلات العصابية

 كما تم ضبط 7 تشكيلات عصابية، ضموا (24) متهما، ارتكبوا (51) حادثا متنوعا، و51 متهما فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، و16 متهما  فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، (236) دراجة نارية مخالفة و(10 سيارات – 4 دراجات نارية) مُبلغ بسرقتهم.

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