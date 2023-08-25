وزير الأوقاف: توفير 51 مليون شنطة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تم توفير 51 مليون شنطة مواد غذائية، مقسمة بين الأوقاف والتضامن، حيث تم توفير 25 مليون شنطة من وزارة الأوقاف، و26 مليون شنطة من وزارة التضامن الاجتماعي، بقيمة 2500 طن سلع مواد غذائية، لتوزيعها مجانا علي الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أنه سيتم بدء التوزيع خلال الأسبوع المقبل تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف وحتى احتفالات انتصارات أكتوبر، منها 100 طن حصة محافظة القليوبية بواقع 511 ألف شنطة مواد غذائية، مع استمرار توزيع صكوك الأضاحي بكمية 250 طن لحوم توزع حتى احتفالات أكتوبر.

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وأكد أن الوزارة بدأت في إنتاج 4000 زي موحد لعمال المساجد في إطار النظر بعين الإنصاف لهذه الفئة، داعيا أصحاب الخير بالتعاون مع المديريات والإدارات لتشجيع الجهود الذاتية في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه جاري التعاقد على إنتاج 30 ألف عمامة من أجود الأنواع والأصناف لتوزيعها على الأئمة والمشايخ بالمحافظات.

وأوضح الوزير خلال اللقاء الدعوي مع ائمة ومشايخ القليوبية على هامش مشاركته باحتفالية محافظة القليوبية بعيد القومي الـ 155، استمرار العمل بصكوك الإطعام طوال أيام العام دون التقيد بأية مناسبات.

وأشار إلى إلى استمرار المبادرة هذا العام حتى 31 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن 100 ألف أسرة بالقليوبية استفادت من مشروع صكوك الأضاحي، حيث وصل إجمالي ما تم تسليمه للمحافظة 100 طن خلال عام وشهر من ضمن حصة اللحوم للمحافظة.