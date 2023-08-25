الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

وزير الأوقاف يوزع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي بالقليوبية

وزير الأوقاف خلال
وزير الأوقاف خلال تواجده بالقليوبية، فيتو

وصل منذ قليل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والخان بولوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، ديوان عام محافظة القليوبية، وكان في استقباله اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك للمشاركة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 155 والذي يتزامن مع ذكرى افتتاح القناطر الخيرية.

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وبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتوزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي بالقليوبية، موضحا أنه سبق وتسلمت محافظة القليوبية 12 طنا من لحوم صكوك الأضاحي بعد عيد الأضحى المبارك وحتى الأن، ليصل الإجمالي حتى الآن 14 طنا من لحوم صكوك الأضاحي بالقليوبية، وجرى تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية لتوزيعها على الأسر المستحقة. 

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وزير الاوقاف خلال تواجدة بالقليوبية، فيتو

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المحافظة استقبلت حتي الآن 14 طنا من لحوم صكوك الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك وحتى الآن، مشيرا إلى أن المحافظة استقبلت 86 طنا من لحوم صكوك الأضاحي من الوزارة العام الماضي، وجرى توزيعها من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، علي الأسر المستحقة من خلال قاعدة بيانات وكشوف اجتماعية ليحيوا حياة كريمة.

وزير الاوقاف خلال تواجدة بالقليوبية، فيتو

ويشهد عدد من الوزراء ومفتى الجمهورية، ومحافظي القليوبية السابقين، احتفالية المحافظة بعيد القومي الـ155، والذي يأتي في الـ30 من أغسطس كل عام في ذكرى افتتاح القناطر الخيرية، حيث سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة، من مسجد ناصر بمنطقة الفلل ببنها.

وزير الاوقاف خلال تواجدة بالقليوبية، فيتو

وكشفت المحافظة، أنه من المقرر أن يشارك كلا من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، وعدد من المحافظين السابقين للمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم وزير الأوقاف بتوزيع صكوك أضاحي أما ديوان عام محافظة القليوبية، ثم يتم عقد لقاء دعوى لوزير الأوقاف، بحضور وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، مع الأئمة والمشايخ بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، ثم يتم التحرك لمسجد ناصر لأداء صلاة الجمعة والتي سيتم نقلها عبر الهواء مباشرة.

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