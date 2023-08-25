الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

اليوم، وزير الأوقاف والمفتي في زيارة للقليوبية احتفالا بعيدها القومي

محمد مختار جمعة وزير
محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، فيتو

أعلنت محافظة القليوبية عن احتفالها اليوم الجمعة بالعيد القومي للمحافظة وذلك بأداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنهـــا، بحضور  الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعدد من  الوزراء والمحافظين السابقين.

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أشار بيان صادرعن المحافظة  وزير الأوقاف سيعقد لقاء مع الأئمة بديوان عام المحافظة 

تأتي تلك الخطوة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ ١٥٥، واستمرارًا  لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة القليوبية في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير جميع الخدمات ورفع كفاءتها بجميع المناطق. 

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في وقت سابق، بدأ الهجان احتفالات المحافظة بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية بمدينة كفر شكر، بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، في قطاعات الإسكان والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية، مؤكدًا أن تلك المشروعات ستعُود بالنفع على مواطني المحافظة، لدفع قاطرة التنمية المستدامة والشاملة بكافة القطاعات.

متابعة قطاع الإسكان

واستهل جولته بمتابعة قطاع الإسكان، حيث تفقد مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر بتكلفة 7 ملايين جنيه، والذي يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية، وقد تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخرسانة والأسقف للمبنى بالكامل، وجارٍ العمل في  التشطيبات الداخلية وأعمال التأسيس والمحارة والسباكة، ووصلت نسبة التنفيذ الكُلية إلى 75%، ويتم العمل على قدمٍ وساق لإدخال المبنى بالكامل للخدمة، وذلك لخدمة مواطني مركز ومدينة كفر شكر.

وأكد المحافظ أنه يجري التنسيق لإنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلًا عن تجديد مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من ٣٠٠ سيارة أجرة، ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس على مساحة ٧٠٠ متر مربع، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة، وسيتم البدء في الإنشاءات الخاصة بالموقع خلال أيام وسيتم إنشاء محلات للشباب داخل الموقف كخدمة متكاملة للمترددين على موقف السيارات وإيجاد فرص عمل للشباب.

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الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الدكتور شوقى علام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظة القليوبية محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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