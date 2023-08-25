الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

مدير رياضة الأقصر يتفقد مشروع إنشاء الملعب الخماسي بمركز شباب الاتحاد

جانب من تفقد عملية
جانب من تفقد عملية إنشاء مركز الشباب،فيتو

تفقد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، يرافقه الدكتور ياسر السنوسي عاشور، وكيل المديرية للشباب وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، تحت رعاية  الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عملية إنشاء الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب الاتحاد التابع لإدارة شباب الأقصر وهو ضمن خطة الوزارة لإنشاء الملاعب التي تساهم في ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة. 

و تأتى هذه المتابعات وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على مدى سير العمل وانضباط العاملين وتذليل المعوقات بالشكل الذى يضمن تحقيق أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

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وتعمل مديرية الشباب والرياضة بالأقصر على  تنفيذ انتقاء دفعة جديدة من ابطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في رياضة الملاكمة، بقيادة صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

ويأتي ذلك فى ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للأداء الرياضي "الإدارة العامة للموهبة الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على إجراء اختبارات الانتقاء لرياضة الملاكمة مواليد 2010 , 2011 اليوم الخميس الموافق 23/8/2023 بنادي المدينة المنورة بالأقصر.

وأقيمت الاختبارات بحضور الدكتور محمد جمال والأستاذ  محمد ذكريا من الإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة والدكتور عاطف مغاوري الدكتور سعيد فوزى مدير فني الملاكمة خبراء الاتحاد المصري للملاكمة والأستاذ حسين سيد إدارة نظم المعلومات. 

ويهدف المشروع لإعداد أبطال أولمبيين لتمثيل مصر في المحافل الرياضية الدولية واختيار أفضل العناصر لانضمام للمشروع استكمالا لسلسلة الإنجازات الرياضية. 

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