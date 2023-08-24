شباب البحيرة تنظم ندوة حول صحة المرأة ورعاية الطفل (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، إدارة البرامج الثقافية والتطوعية، ندوة هامة تحت عنوان "صحة المرأة ورعاية الطفل"، بالتعاون مع أعضاء أندية الفتاة بمراكز الشباب، وعقدت الندوة في نادي الألعاب بدمنهور.

وتميزت الندوة بحضور عدد كبير من العضوات، حيث أبدوا استجابة حيوية واهتمامًا كبيرًا حول أهمية العناية بصحة المرأة ورعاية الطفل في المجتمع.

وتعد هذه الندوة فرصة مهمة لأعضاء أندية الفتاة للتعرف على أحدث المعلومات والممارسات في مجال صحة المرأة ورعاية الطفل، وتعكس التجاوب الإيجابي والحيوية التي أبدتها العضوات خلال الندوة أهمية الموضوع ورغبتهن في المساهمة في بناء مجتمع صحي ورعاية مثلى للأطفال.

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ندوة حول صحة المرأة ورعاية الطفل بالبحيرة، فيتو

ندوة حول صحة المرأة ورعاية الطفل بالبحيرة، فيتو

ندوة حول صحة المرأة ورعاية الطفل بالبحيرة، فيتو

ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن جهود مديرية الشباب والرياضة في تعزيز الوعي الثقافي والتطوعي بين أعضاء اندية الفتيات والاستمرارية في تقديم فعاليات وبرامج تهدف إلى تعزيز الصحة والعافية العامة للمجتمع، خاصة فيما يتعلق بصحة المرأة ورعاية الطفل.

وفي هذا الصدد أشار الدكتور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد وجه الي تنفيذ مثل هذه الفعاليات التي تفيد الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

كما أكد إشادة الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به الشباب والرياضة والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

ندوة حول صحة المرأة ورعاية الطفل بالبحيرة، فيتو

ندوة حول صحة المرأة ورعاية الطفل بالبحيرة، فيتو

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

ويذكر ان جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب واشراف الدكتور ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة وكالة المديرية للشباب ادارة البرامج الثقافية والتطوعية ومن خلال اهتمام الدولة بالشباب.