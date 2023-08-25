أسعار الأدوية ومكتبة الإسكندرية، أبرز طلبات الإحاطة والأسئلة في البرلمان خلال أسبوع

شهدت الأيام الماضية، إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب عن تقدمهم بأدوات رقابية ضد عدد من وزراء الحكومة، بشأن عدد من القضايا والملفات الهامة.

أسعار الأدوية

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن ارتفاع أسعار الأدوية ولاسيما ما تم مؤخرا بشأن 2000 صنف دواء.

وزارة الصحة والسكان

وطالب قاسم، من الحكومة بصفة عامة ومن وزارة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة الارتفاعات المستمرة والجنونية في أسعار الدواء خاصة أن زيادة أسعار الأدوية وصلت لنحو 2000 صنف دواء بنسبة 15% منذ يناير 2023 وحتى منتصف أغسطس الجاري وذلك في ضوء تصريحات أدلى بها علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر.

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الرقابة الحقيقية

وتساءل "قاسم" في سؤال قائلًا: لماذا لا تقوم الحكومة بالرقابة الحقيقية على أسعار الأدوية ؟ ومن المسئول عن تسعير الدواء ؟ وكيف يتم زيادة أسعار 2000 صنف دوائي في أقل من عام ؟ موضحًا أن سوق الدواء المصرية شهد زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميًا وكذلك أسعار الكهرباء.

استيراد لنحو 90% من مدخلات الأدوية

وطالب النائب محمود قاسم الإسراع في إيجاد حلول عاجلة لمشكلة استيراد لنحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليًا من الهند والصين لانخفاض التكلفة مؤكدة على ضرورة أن تعطى الحكومة أولوية قصوى لتشجيع صناعات الأدوية بصفة عامة وصناعات مدخلات الادوية بصفة خاصة بدلًا من استيرادها لتوفير العملة الصعبة خاصة أن مصر بها حوالي 180 مصنعًا في قطاع الأدوية بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل.

كشك "المحمل" الأثرى

وتقدمت فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن الإهمال الذى يتعرض له كشك "المحمل" الأثري بمحافظة القاهرة.

كسوة الكعبة المشرفة

وقالت سليم في طلب الإحاطة: تلقيت خلال الفترة الأخيرة، عددا كبيرا من شكاوى المواطنين، حول الإهمال الشديد الذى أصاب كشك "المحمل" المسجل كأثر تاريخي بمحافظة القاهرة، والذى كانت تخرج منه كسوة الكعبة المشرفة على مدار عشرات السنين.

وأضافت: ذلك الكشك يقع أسفل سور قلعة صلاح الدين في الطريق القادم من عند مسجد السلطان حسن والمؤدي إلى ميدان السيدة عائشة، ومنه كانت كسوة الكعبة تخرج كل عام، حيث كانت تصنع في دار الكسوة بالخرنفش، وتنقل بعدها للكشك لتنطلق منه في موكب المحمل، وظل على هذا الحال حتى عام 1962.

وتابعت عضو مجلس النواب: فهو يعد واحد من أكثر الذكريات الخالدة فى ذاكرة التاريخ المصري،

نظرا لما كان يصاحب ذلك الحدث الشريف سنويا، حالة الاحتفاء والأفراح غير المسبوقة، فكان في عهد الخديوي إسماعيل مكان تحت سور القلعة اسمه "مصطبة المحمل" أو "كشك المحمل"، يشهد الاحتفال الرسمي، بحضور فرسان الجيش المصري، ومدفعيته ثم يقبل الخديوي كسوة الكعبة وتبدأ رحلتها.

وأضافت: هذا المكان القيم أصبح للأسف يعاني الإهمال الشديد الذى يصل لدرجة الخراب الكامل، رغم أنه مسجل أثر لدى هيئة الآثار المصرية، ولا يجوز بقاؤه على هذا الحال المهدم والمحترق ما يجعله مأوى للمنحرفين.

سؤال لوزير الكهرباء

وتقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال لوزير الكهرباء ووزير التنمية المحلية عن انفجار حوض تبريد بمحطة كهرباء بـمحافظة أسيوط بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط.

أسباب انفجار حوض التبريد

وطالبت النائبة في سؤالها، نشر التقرير الفني عن أسباب انفجار حوض التبريد وتسرب المياه إلى الأراضي الصحراوية المجاورة، وتوضيح تقديرات الخسائر المادية في المحطة والمنطقة المحيطة والأسباب التي أدت إلى ذلك.

كما طلبت السعيد، سرعة حصر التلفيات التي تعرضت لها منطقة المقابر بقرية جحدم والتي أدت إلى جرف رفات الموتي.

صرف التعويضات المناسبة للأهالي

وتساءلت النائبة عن صرف التعويضات المناسبة للأهالي والموقف من رفات الموتى مطالبة بعمل حصر كامل للأضرار الناتجة وطريقة التعامل معه.

جدير بالذكر أن محطة الكهرباء تم افتتاحها بمحافظة أسيوط عام ٢٠١٦ وتضم ٨ وحدات توليد كهرباء قدرة كل وحدة ١٢٥ ميجاوات باجمالي قدرة ١٠٠٠ ميجاوات وبتكلفة بلغت ٧٧٦.٥ مليون دولار.

سؤال عن مكتبة الإسكندرية

وتقدمت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، حول خطة الدولة لإعادة إحياء دور مكتبة الإسكندرية على الصعيد الإقليمي والدولي.

مكتبة الإسكندرية تحتفل في أكتوبر المقبل بالذكرى الـ 21 لافتتاحها

وقالت النائبة في سؤالها: تحتفل مكتبة الإسكندرية في أكتوبر المقبل بالذكرى الـ 21 لافتتاحها، ذلك الصرح الثقافي العالمي الذي تحتضنه مصر على ساحل بحرها المتوسط، لكي يكون منبرًا يُضئ العالم أجمع بألوان من ألوان المعرفة لتسير على نهج مكتبة الإسكندرية القديمة التي كانت منذ فجر التاريخ صرحًا من صروح العلم والثقافة.

تراجع دور مكتبة الإسكندرية

وأشارت إلى أنه في العقد الأخير تراجع دور مكتبة الإسكندرية كثيرًا وهو ما أفسح المجال والباب أمام مكتبات حديثة العهد والنشأة في عواصم عربية لكي تحل محلها، واستغلت الظروف التي تشهدها المنطقة والعالم وتشتبك معها ويُصبح لها دورًا سياسيًا.

تراجع دور مكتبة الإسكندرية دوليا

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه على الصعيد الدولي؛ تراجع دور مكتبة الإسكندرية فبعد أن كانت مهبطًا لمختلف الوفود الثقافية والسياسية والاقتصادية العالمية للتحاور والخروج بتوصيات مُلزمة، أصبحت تكتفي بفعاليات وأنشطة محلية.

مكتبة الإسكندرية هي أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية

وشددت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، على أن مكتبة الإسكندرية هي أحد أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، في فترة من فترات عصرها الذهبي اشتبكت مع محيطها واستضافت أهم مؤتمر إقليمي أقيم حول «الإصلاح العربى» وصدرت عنه تقارير غاية فى الأهمية، كان بإمكانها في العصر الحالي الحد من فاتورة خسائر انتفاضات الربيع العربي بتهيئة جميع الأجواء لمسارات سياسية أفضل.

وأوضحت النائبة، أننا ننتظر من مكتبة الإسكندرية أن تستعيد حضورها الدولي وتأثيرها الإقليمي، ولا ننتظر منها أن تقوم بدور قصور الثقافة في تنظيم الأنشطة الثقافية، فهذه المهام أبعد ما تكون عن الوظيفة التي أسست من أجلها.

حصة ونصيب الجامعات في مصر من الطلاب الأجانب.

وتوجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول حصة ونصيب الجامعات في مصر من الطلاب الأجانب.

زيادة تدفقات النقد الأجنبي

وقال عضو مجلس النواب: الأزمة الاقتصادية العالمية التي نعيشها الآن والتي ألقت بظلالها على جميع دول العالم، تتطلب الكثير من الأفكار والحلول للتعامل معها، ولدينا في مصر الكثير من الموارد التي يمكن استغلالها لزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

الطلاب الأجانب نحو الجامعات المصرية

وأشار النائب، إلى أن استقطاب أكبر قدر ممكن من الطلاب الأجانب نحو الجامعات المصرية، هو أحد الحلول المُتاحة بين أيدينا، في ظل وجود لدينا جامعات جديدة والكثير من المزايا التنافسية التي نتمتع بها لعل على رأسها حجم الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر، والتطور النوعي الذي تشهده، وهي بطبيعتها عوامل جذب.

جامعة النيل الأهلية

وتابع عضو البرلمان: لدينا في مصر جامعة بقدرات وإمكانيات عالمية مثل جامعة النيل الأهلية التي استطاعت في غضون سنوات أن تحتل مكانًا بين الجامعات الدولية، وتتهافت المؤسسات الإقليمية والدولية على خريجيها.

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