الأحد 20 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تعيين 10 آلاف و343 شابًا وفتاة منهم 646 من ذوي الهمم بأسيوط خلال عام

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، عن تعيين 10 آلاف و343 شابًا وفتاة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة أسيوط، من بينهم 646 ذوي همم، و1696 من خلال 4 ملتقيات توظيف نظمتهم مديرية العمل مع شركائها من مؤسسات"القطاع الخاص"،وخلال الفترة من الأول من يوليو 2022،وحتى 30 يونيه 2023..

 

دمج ذوي الهمم في سوق العمل

جاء ذلك خلال تقرير أرسلته "المديرية" إلى وزير العمل حسن شحاتة موضحة تنفيذ توجيهات الوزير بدعم خطط الدولة للحد من البطالة،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتدريب الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مُستقبلك"، وكذلك توعية طرفي العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج..

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مديرية العمل بأسيوط

وأكد علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريره على أنه خلال نفس الفترة جرى استخراج وإصدار 14 ألفًا و884 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتنفيذ 15 دورة تدريبية للشباب بمراكز التدريب المهنى إستفاد منها 251 متدربًا، و5 برامج تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 49 متدربا ومتدربة بقرى مركز البدارى وساحل سليم،تنفيذًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، كذلك التفتيش العمالى الدورى على  12 ألفًا و740 منشأة يعمل بها 15 ألفًا و793 عامل للتأكد من تطبيق كافة حكام القوانين ذات الصلة بملف العمل، فضلًا عن التفتيش على السلامة والصحة المهنية على 1469 منشأة يعمل بها 83 ألفًا و572 عاملا، وتحرير 316 محضرًا.

 

وفي  مجال شؤون المرأة نظمت المديرية 75 ندوة توعية خلال نفس الفترة بأحكام القانون والقرارات الوزارية التى تخص حقوق وواجبات المراة داخل المنشآت، وتمكينهن اقتصاديًا..

مجال التفصيل والخياطة للفتيات

وفي نفس السياق أعلن مدير المديرية، عن بدء التقديم للالتحاق بـدورتين تدريبيتين مجانية جديدة فى مجال التفصيل والخياطة للفتيات بهدف تدريبهن وتأهيلهم على تلك المهن، ولمدة شهرين، من سن 18 سنة إلى 45 سنة، ويبدأ التقديم إعتبارًا من غدًا الاثنين 21 أغسطس 2023،بمقر المديرية وعنوانه:" مجمع المصالح الحكومية مبنى (ب) الدور الثالث بإدارة التدريب المهنى"، على أن تبدأ الدورتين يوم 28 من شهر أغسطس الجارى، حيث أن التدريب يشمل جانب نظرى وعملى، وفى نهاية التدريب يمنح المتدرب شهادة تفيد اجتياز الدورة معتمدة من المديرية، ومنوهًا إلى أن مركز التدريب التابع للمديرية ببنى غالب يشهد حاليًا تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التبريد والتكييف، كما يجرى الآن تدريب ميدانى لتلك المجموعة بجامعة أسيوط تنفيذا لبروتوكول التعاون المتشرك مع المديرية، بالإضافة إلى تنفيذ دورة على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بمركز البدارى لـ ١٥  متدربة لتأهيل الشباب لسوق العمل..

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