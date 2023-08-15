مدير مكتبة الإسكندرية في افتتاح معرض "أول مرة #30": نسعى لجذب الفنانين الشباب (صور)

مكتبة الإسكندرية، شهدت اليوم مكتبة الإسكندرية افتتاح معرض: "أول مرة #30"، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات.

وقال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن هناك توجها في مكتبة الإسكندرية للتركيز على الشباب لأن هناك أطيافا كثيرة جدًا من الشباب من قطاعات مختلفة لديه طاقة كبيرة، مشيرًا الى أن الإنسان المصري لديه قدرة هائلة على الابتكار والإبداع في مجالات كثيرة.

وأشار زايد إلى أنه طالب بتخفيض سن الشباب المتقدمين للمعرض ونتيجة لذلك أنه لدينا الأن مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم من سن 16 الى سن 30 سنة يقدموا مجموعة من الأعمال الفنية موضحًا أن مكتبة الإسكندرية ابتداءً من العام القادم سوف تتوسع في المسابقات ذات الجوائز المالية للشباب القائمة على "الفن" و"الرواية" و"المسرح" و"الشعر" و"القصة القصيرة" و"القراءة" وسوف يكون ذلك العمل هو جزء أساسي من أنشطة المكتبة فيما بعد.

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مدير إدارة المعارض

وقال الدكتور جمال حسني؛ مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية، أن معرض أول مرة مختلف عن معرض أجندة لأنه يعرض كل أنواع الفنون ولكنه يركز على شكل آخر من أشكال الأداء، موضحًا أن المعرض يركز على تجربة الفنان المتكاملة وأن يكون هناك مجموعة من الشباب الواعدين ليقدموا أعمالهم الفنية الكاملة لأول مرة وهذا هو السر وراء اسم المعرض.

وأكد حسني: نحن نسعى لجذب الفنانين الشباب من كل أنحاء الجمهورية فقد قللنا سن قبول الشباب من سن 35 الى سنة 30 وأطلقنا على المعرض هاشتاج #30 فأصبح سن القبول في المعرض من 16 الى 30 ومن الممكن في المستقبل أن يقل عن ذلك لأن المعيار الأساسي للقبول هو الحبكة والجودة الفنية.

جدير بالذكر ان المعرض يستمر حتى يوم السبت، 9 سبتمبر 2023، يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى السابعة مساءً، ما عدا أيام الجمعة، أما السبت من العاشرة صباحًا إلى الثانية ظهرًا، بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة.

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